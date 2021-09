Netrvalo však dlouho a domácí se proti brněnskému soupeři dostali k vedení. „Hráli jsme dobře, Bystrc přehrávali. Skóre se navyšovalo a do poločasu jsme bezpečně vedli 24:12,“ usmíval se spokojený Juřík.

Domácí ragbisté ve druhé půli svůj náskok ještě navýšili, zvítězili v ní 24:3. „Soupeře jsme v této pasáži zápasu vesměs k ničemu nepustili. Nikdy to není stoprocentní, ale hráli jsme tak, jak jsme si představovali. Po lepším výkonu jsme zvítězili,“ těšilo trenéra zlínského mančaftu.

Mužstvo z Bystrce patří k lepším mužstvům druhé nejvyšší soutěže. Rozdíl 33 bodů by tak leckoho mohl překvapit. „Věděli jsme, že k nám přijedou bez absentujících hráčů z juniorské reprezentace. Sice nejsou tak zkušení, přesto se jedná o kvalitní borce,“ cítil ztrátu brněnského mužstva.

Jeho svěřenci po výhrách nad Havířovem 22:19 a Mariánskými Horami 34:11 vybojovali první místo ve skupině. Výkony navíc měly stoupající tendenci. „Když vezmeme první poločas v Havířově, tak to rozhodně bylo lepší.“

Ragbisté Zlína zápas o semifinále odehrají v neděli 10. října na domácím hřišti, do té doby před sebou mají dva volné víkendy. Jak Juřík nastínil, mužstvo do té doby především bude trénovat. „Žádné přípravné utkání do toho asi ani nevložíme. Budeme se navíc věnovat doléčování nějakých šrámů,“ hodlá tento čas využít co nejužitečněji.

O čtvrtfinálovém soupeři ještě není jasno, česká skupina se teprve dohrává. „Dle výsledků to zatím vypadá na České Budějovice. Každopádně jako první proti čtvrtému budeme favorit. Mohla by to být podobná utkání jako do teď,“ přemítá Petr Juřík.

II. liga, moravská skupina

RC Zlín – RC Brno Bystrc 48:15 (22:12). Pětky 7:2

Body Zlína: Končák 15 (3P), Smiřický 13 (5KPP, 1TK), Škrobák 10 (2P), Prokop 10 (2P).

Rozhodčí: Jaroslav Bednařík

Konečná tabulky moravské skupiny:

1. Zlín 3 0 0 104:45 14

2. Mariánské Hory 2 0 1 38:55 8

3. Brno Bystrc 1 0 2 50:74 6

4. Havířov 0 0 3 47:65 2