„Utkání jsme si chtěli užít, vyhrát a dát co nejvíce bodů. Soupeř nás však překvapil, hrál slušně. Skóre je pro něj až moc kruté. Rozhodli jsme to naší zkušenosti.,“ těšilo hlavního kouče ragbistů Zlína Petra Juříka.

Hostující výběr, který na východ Moravy přijel s mladým mužstvem, i přes konečný rozdíl 43 bodů favoritovi kladl odpor.

„Při přihrávkách nám hodně padal balon, z čehož plynuly standardní situace a mlýny. Museli jsme se pak zpátky dostávat na míč a hodně o něj bojovat,“ zdůraznil Juřík.

„Zápas se hrál na měkčím terénu, v prvním poločase jsme vytvářeli množství chyb. Náš výkon možná nebyl tak dobrý, jako při výhře proti Českým Budějovicím,“ připomněl výhru 69:26 v úvodním zápase letošního ročníku.

Ragbisté Zlína po čtyřech utkáních zůstávají neporaženi. V tabulce II. ligy se aktuálně nachází na prvním místě se ziskem 20 bodů, o skóre hůře jsou na tom Petrovice.

„Máme fazonu. Chtěli jsme hrát finále, které bylo našim cílem. Je škoda, že se letos pravděpodobně neuskuteční. Momentální omezení nás pochopitelně štvou,“ povzdechl si Petr Juřík, který vzhledem k vládním opatřením musí skousnout 14denní pauzu bez soutěžních zápasů.

Podle jeho slov se však bude jednat o delší než dvoutýdenní omezení. „Nejen já, ale snad 90% lidí se domnívá, že to nebude jenom tak krátkou dobu.“

Na letošní sezonu však rozhodně nezanevřel. I když podmínky pro trénování budou o poznání komplikovanější – ve venkovních prostorech se může sejít skupinka maximálně 20 lidí, k využití nebudou šatny ani umývárny.

„Ve velkém míře nás omezuje absence kabiny, což je pro nás téměř nepředstavitelné. Z tréninku odcházíme zašpiněni a zabláceni, což je problém pro osoby, které nejsou ze Zlína,“ zmiňuje obtížnosti současných nařízení.

Jak by tedy tréninky mohly probíhat?

„Určitým způsobem půjdou zvládnout, i vzhledem k pracovním povinnostem by se do daného počtu dalo vejít. Pravděpodobně to budeme řešit individuálně. Každopádně nám bude chybět týmová souhra,“ uvědomuje si Juřík

Jeho svěřencům v letošním ročníku ještě zbývají odehrát dva zápasy proti Petrovicím a nováčkovi ze Šumavy Nýrsko.

2. liga, 6. kolo

RC Zlín - TJ Sokol Mariánské Hory 51:8 (22:3), pětky 9:1

Další výsledky 6. kola

RC Brno Bystrc – RK Petrovice 22:37 (22:8), pětky 4:5

RC České Budějovice – RC Havířov 12:51 (7:24), pětky 2:8

Tabulka 2. ligy

1 RC Zlín 4 4 0 0 200:74 20

2 RK Petrovice 4 4 0 0 172:63 20

3 RC Havířov 5 2 0 3 146:140 9

4 RC Bystrc 4 1 0 3 113:141 7

5 Mariánské Hory 4 1 0 3 72:141 7

6 České Budějovice 4 1 0 3 79:190 6

7 Šumava Nýrsko 3 1 0 2 72:105 5