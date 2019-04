V zimní přípravě společně trénovali, nyní si to prvoligoví ragbisté Zlína rozdali s Vyškovem v zápase 3. kola první ligy a odvezli si porážku 16:71.

„Již třetí zápas potvrzuje, jak nám ve druhých poločasech docházejí síly. Výsledky druhých poločasů to jen potvrzují. Tak jak stíháme bránit soupeřovy útoky v první půli nátlakovou obranou, tak ji ve druhých poločasech už nestíháme - nevybíháme proti soupeři už s takovou vervou, čekáme na ně a děláme zuby. Nestíháme se přesunovat včas podle postavení soupeře. Je to dáno slabou fyzickou kondicí, ale také momentálním stavem střídajících hráčů, kteří bohužel nemají takovou kvalitu jako hráči základní sestavy (těm ovšem chybí ta fyzická kondice). Toto není kritika kluků ze střídačky, to je realita, se kterou musíme pracovat a snažit se ji zlepšit,“ nabádá trenér Zlína Jan Tvrdoň.