„Bohužel jsou aktuálně zrušené všechny zápasy a zatím se neví, jak dál. V podstatě nám nezbývá nic jiného, než být zodpovědní a čekat. Každopádně je to pro nás všechny sportovce hrůza,“ popsal Jandouš, jak se vyrovnává s přerušením sezony, omezeními a nařízenou karanténou.

Každopádně nominace do nároďáku si váží. „Určitě jsem rád, že mě vybrali. Tvrdě jsem makal a maximálně se soustředil. Beru to jako šanci se zase o něco posunout, trénovat s jinými hráči nebo hrát proti lepším soupeřům,“ vysvětluje.

Zatímco on by reprezentoval vlast na jihu Evropy, zlínští ragbisté měli po sestupu začít sezonu ve druhé nejvyšší soutěži. Dril ze zimní přípravy je prakticky pryč.

„Snažil jsem se trénovat co nejvíce, ať už týmem nebo sám v posilovně. Aktuálně je to dost těžké. Momentálně veškeré sportoviště a posilovny jsou zavřené, tak se snažím doma protahovat a jezdím i na chatu, kde si mohu zajít zaběhat,“ popisuje rodák ze Zlína, jež žije na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy.

Ani on však opětovnému pádu svého klubu z nejvyšší soutěže nezabránil.

„Skok šel určitě poznat. Před sezónou jsme si jako tým slíbili, že přes přípravu zamakáme, abychom mohli ukázat, že nejsme žádný béčkový tým. Bohužel ne všichni hráči si to vzali k srdci,“ připomněl Jandouš, že kondiční stránka je dlouhodobě jednou ze slabin zlínského týmu.

„Během prvního poločasu ještě šlo vidět, že kluci stíhají a byli jsme vyrovnaným týmem. Druhý poločas pak odhalil, že s fyzičkou se mnozí hráči nekamarádí. Bohužel nás potkalo i mnoho zranění, které se nám předchozí sezónu vyhýbala. Konec sezony jsme odehráli skoro až v béčkové sestavě. Bohužel je to zklamání, ale i hodně zraněných hráčů je toho důsledkem. Motivace bude o to větší teď, musíme bojovat o to, že tam patříme,“ burcuje Jandouš, jenž vzhlíží k jihoafrické mlýnové spojce Faf De Klerkovi.

Ragby jako životní styl

Hra se šiškou pro něj není jen zábava, ale už i životní styl.

„Už je součást mě samotného. Pouze jako svou zábavu ho neberu. Je to spíš něco, co vás naplňuje, baví, jste obklopen lidmi, kteří si to užívají s vámi, podporují vás a stojí vždy za vámi,“ váží si Jandouš, který vystudoval technologickou fakultu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v současnosti pracuje ve zlínské firmě vyrábějící speciální elekroniku. „Teď se věnuji hodně práci, protože přes ten týden se toho nic moc jiného dělat nedá,“ krčí rameny Jandouš, jehož cílem je kromě účasti na evropském šampionátu své kategorie i opětovný návrat do nejvyšší soutěže.

Před více než deseti lety se k ragby dostal přes svého souseda a kamaráda. „Od té doby už jsem snad ani nepomyslel, že bych mohl dělat něco jiného. Asi nejvíc se mi zalíbila možnost hry, kdy si můžete vybrat z několika způsobů, jak dosáhnout bodů. Mnohdy je to až k neuvěření, že máte tolik možností, které můžete udělat během jedné chvilky,“ popisuje Jandouš, v čem našel kouzlo ve svém sportu.