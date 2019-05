Šest zápasů, šest porážek.

„Kluci si sáhli, na co mají, zkusili nejlepší ligu v republice. Zjistili rozdíl ve výkonnosti, umění celého ragby. Osahali jsme si to. Je škoda zápasu se Slavií doma, teoreticky jsme mohli vyhrát a bylo by to lepší. Byla to škoda. Ještě deset minut před koncem jsme vedli. Mrzí to nejvíc. Byli bychom sice předposlední, ne poslední, nehrálo by to velkou roli. Vypovídá to o obrázku druhé ligy,“ poukazuje Tvrdoň na bídnou úroveň druhé ligy.

Navzdory poslednímu místu Zlín ještě sestoupit nemusí. Odehraje prolínací soutěž v baráži, kde se dvoukolově doma – venku střetnou dva nejhorší kluby I. ligy a čtyři nejúspěšnější kluby II. ligy. Již nyní je jisté, že vyzyvateli Zlína budou pražská Slavia, Přelouč, Bystrc a o poslední dvě místa se rozhodne mezi Havířovem, Ostravou a Českými Budějovicemi.

„Doufám, že tím, co jsme si nyní prošli, kluci zjistili, že se ragby hraje rychle, důrazně. Pokud budeme produkovat podobné ragby, první dvě místa jsou v našich silách,“ věří Tvrdoň.

„Pro budoucnost zlínského ragby je důležité, aby se pokusilo uhrát znovu nejvyšší soutěž. I za předpokladu, že bychom hráli druhé housle. Jestli se chceme výkonnostně posunout, musíme hrát extraligu,“ má jasno někdejší aktivní ragbista.