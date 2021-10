„O zápase v podstatě rozhodlo úvodních třicet minut, poté se utkání víceméně už jen dohrávalo. Všechny posty předvedly vynikající nasazení, kromě jedné tyčky výborně zahrál náš kopáč,“ zářil Juřík po vítězství 57:15.

Domácí ragbisté úvodní polovinu duelu zcela ovládli, před druhou čtyřicetiminutovkou vedli 38:5. „Proti soupeři jsme chvíli nehráli, nevěděli jsme, co od něj očekávat. Navíc byli posíleni o mnohaletého reprezentanta a čtyřicátníka Míru Němečka, který deset let strávil ve Francii. Jeden hráč však kolektiv nevybuduje. Byli jsme rychlejší na míči a všude dříve než soupeř,“ vyjmenoval Juřík hlavní aspekty nedělní výhry.

Jeho svěřenci tak v letošním ročníku ještě neokusili hořkost porážky, po třech výhrách v základní „moravské“ skupině zvládli také dva zápasy ve vyřazovacích bojích. Teď už se musí soustředit na dalšího soupeře, vítěze „české“ skupiny Petrovice, proti kterým zlínští nastoupí už tuto sobotu od 13.00 hodin.

„Petrovice považuji za mírného favorita. Přesto věříme, že na ně máme. Rozhodne momentální výkon a forma v onom zápase. Nám se rozhodně hraje lépe doma než venku, máme to už vyzkoušené. Pro domácí je to sice menší plus, ale nemělo by to hrát takovou roli.“

Vítěz sobotního zápasu však ostrouhá, maximálně dosáhne „jen“ na pohár. O systému soutěží bylo rozhodnuto už před začátkem podzimu. „Ještě před zahájením zrušili baráž, udělali zkrácenou soutěž. Mužstvo se alespoň vyhraje,“ vidí Petr Juřík nějaké pozitivum v setrvání ve druhé nejvyšší soutěže i pro následující ročník.