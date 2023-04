Slavíte první vítězství v sezoně, Slavii Praha jste po obratu porazili 23:21. Jak utkání vypadalo? V předchozích zápasech jsme většinou od třetí minuty museli otáčet. Pak jsme dostali další pětku. Teď jsme na začátku vedli 8:0. Hosté po deseti jedenácti minutách snížili na 8:7, v této fázi byli lepší, více na naší půlce. Dali další pětku, otočili to. Do poločasu jsme korigovali z trestného kopou na 11:14.

Jak se to vyvíjelo od druhého poločasu?

Vstup nám nevyšel, soupeř po sérii našich chyb odskočil na 21:11. Pomalu jsme už přestali doufat. Od 50. minuty jsme ale na hřišti víceméně byli jenom my, začali jsme je přehrávat, možná i odešli fyzicky. Dlouho se nám nedařilo skórovat, dovézt tam body. V 60. minutě jsme zkorigovali na rozdíl pětky. Mančaft pak šel na morál. Nakonec jsme položili i vítěznou pětku a po obratu vyhráli.

Po 30 letech jste zapsali extraligovou výhru. Jak chutná?

Jsme za to hodně rádi! V extralize jsme vždy byli jako outsider, těch 30 let je strašně dlouhá doba. Jsem pamětníkem poslední výhry, byl jsem na hřišti, měl jsem 19 let. Teď už je mi skoro padesát. (se smíchem) Doufám, že nebudeme čekat dalších 30 let.

V prvním zápase sezony jste podlehli Říčanům 0:88. Vidíte u týmu herní progres?

Určitě ano. Jsme i silnější než v první lize. V úvodním kole jsme měli zraněné hráče, nebyli jsme kompletní. Navíc nám přiletěl ještě jeden Jihoafričan, na naši ligu nadstandardní. Hra se díky němu hodně zvedla, pokládá i pětky. Zlepšený výkon jsme však už předvedli v minulém zápase se Spartou, bylo to vyrovnané. Nakonec jsme prohráli jen o 11 bodů.

I přes výhru nad Slavií Praha jste před závěrečným kolem stále poslední…

Na závěr hrajeme na hřišti Pragy Praha, která má také pouze jednu výhru. Když u nich zvítězíme, dostaneme se na sedmé místo, díky čemuž bychom měli lepší pozici před play-off. Na druhou stranu mezi těmito týmy není až takový rozdíl, jsou zhruba na stejné úrovni. Šesté je Brno, pátá skončí asi Slavia, kterou jsme teď porazili. Nic není nemožné. Navíc jsme se hodně zlepšili.

Další zápas hrajete až na začátku května. Nemůže vás to přibrzdit?

V této pauze nás čeká zápas s Vídní, proložíme si to i menším soustředěním. Vnímám to tak, že každý doléčí drobná zranění, a že nám to spíše pomůže.

Máte reálnou šanci na záchranu?

Do play-off jdeme s tím, že nemáme co ztratit. Pražské mančafty, ale i Brno, jsou dlouholeté extraligové týmy. My svým způsobem můžeme jen překvapit. Tým je zdravě nabuzený, věří si. Kdybychom šli do baráže, tak v ní budeme zkušenější. Byli bychom favorité.

Jaký je systém?

Pátý tým základní části hraje s osmým, šestý se sedmým. Poraženi hned padají do první ligy. Vítězové těchto zápasů si naopak zahrají o lepší umístění pro baráž. Celkově pátý tým extraligy bude hrát s druhým týmem první ligy, šestý tým extraligy nastoupí proti vítězi první ligy.