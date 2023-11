/FOTOGALERIE, chystáme VIDEO/ Sobotní moravské loučení s rallyeovou sezonou - 13.ročník Síť 21 Mikuláš rally Slušovice - opanoval potřetí v řadě kroměřížský pilot Ondřej Bisaha. Se slovenským spolujezdcem Imrichem Ferencem ve voze Hyundai I20 R5 byli na šesti měřených testech rychlejší o pouhou jednu vteřinu před druhým Martinem Vlčkem ve stejném voze.

V sobotu se v okolí Slušovic jel tradiční volný automobilový závod Mikuláš Rally, který v regionu ukončuje sezonu. Nejrychlejší byl i dotřetice Ondřej Bisaha. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

„Po včerejším testu jsem auto dostal docela do ruky. Dojmy ze závodu jsou tedy i přesto, že to byl náš letošní druhý start, velmi dobré. V autě nám ale byla docela zima. Prasklo nám totiž kvůli uvolněnému křídlu zadní sklo a museli jsme s nechtěným větráním absolvovat poslední dvě rychlostní zkoušky,“ zahříval se v cíli Bisaha.

„Jinak ale opět musíme pochválit diváky za skvělou kulisu okolo trati a pořadatele za perfektně připravenou trať,“ dodal v cíli spokojený vítěz volného závodu.

Se druhým místem se i přes závěrečný rychlý finiš a vítězství v posledních dvou testech musel smířit Martin Vlček. „Pořadatelé opět připravili pěknou soutěž. Krásně jsme se svezli, i když v některých místech na klasické rychlostní zkoušky, to hlavně při druhých a třetích průjezdech už opravdu hodně klouzalo. Snažili jsme se v závěru stáhnout ztrátu, ale bohužel vteřinka a něco málo nám naakonec chyběla,“ litoval pilot černožlutého Hyundaie I20 R5 promarněného útoku na triumf.

A právě volba pneumatik byla pro všechny posádky velkou loterií, neboť část tratě ještě při ranních seznamovacích jízdách pokrýval sníh!

Třetí místo při premiéře s vozem elitní kategorie WRC obsadil Miroslav Jakeš, který si na jednorázový start pronajal špičkový závodní automobil Ford Fiesta WRC. „Bylo to krásné svezení. Bohužel tenhle typ wéercéčka už je starší a dnešní moderní er pětky se mu téměř vyrovnají. Každopádně jsme s Ivošem (spolujezdec Ivo Vybíral – pozn. red.) do závodu šli s tím, že si ho chceme pořádně užít. A myslím, že se to i povedlo!“ neskrýval spokojenost pilot z Hutiska- Solance, jenž současně potvrdil, že se jednalo o ojedinělý start.

„V rallye už jsem toho zažil hodně a dnes jsem si pouze díky skvělé nabídce splnil sen řídit vůz WRC. Opravdu se jednalo o ojedinělý start! Přednost teď totiž má rodina a mé podnikání,“ vysvětlil a zdůraznil své priority třetí muž sobotního závodu.

Kategorii historických vozů jasně opanoval Vlastimil Neumann se spolujezdcem Martinem Hlavatým a vozem Mitsubishi Lancer evo 3 gr. A, který v celkovém pořadí obsadil krásné šesté místo.

Kategorii dvojkolek, kde se na startu sešlo přes pětatřicet posádek, opanovala polská posádka Mateusz Feruga se spolujezdcem Marcinem Drewniakem na voze Peugeot 208 R4.