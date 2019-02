Zlín - S novým vozem - staronovým speciálem Suzuki Ignis S1600 - se na startu úvodního podniku Mezinárodního mistrovství ČR představí zlínská posádka Milan Kneifel a Radim Strnad. Závodníci Pegas Rally Teamu v minulém týdnu na testech nastavili svůj vůz, aby byl o víkendu na tratích v okolí Valašského Meziříčí konkurenceschopný.

Zlínský jezdec Milan Kneifel. | Foto: Archiv

„Ignis pro nás není žádnou novinkou. Už v roce 2007 jsme v něm tři závody absolvovali, proto jsme před novým ročníkem vsadili víceméně na jistotu,“ prozradil jezdec, který našel zálibu mimo jiné i v jiném motoristickém odvětví - v enduru. „To je ovšem pouze můj druhý velký koníček.“

Během testování najezdil Milan Kneifel v Ignisu kolem padesáti kilometrů na trati, která byla svým charakterem velmi podobná nadcházející soutěži.

„Asfaltový úsek, kde jsme ladili nastavení, docela klouzal, místy se nacházelo bláto, louže a listí, takže si myslím, že jsme zvolili dobrou přípravu.“

A jaké jsou první pocity z vozu? „Veskrze všechny kladné. Auto šlape, jak má, a vše funguje bez problémů. Teď musíme jen čekat, jak se vyvine meteorologická předpověď, abychom zvolili ideální komponenty v oblasti brzd, pneumatik a věcí, které souvisí s počasím,“ vzhlíží k nebi Kneifel. „Na Valašskou rally jsme stoprocentně připraveni,“ dodal rozhodně.

Poněvadž také rallyeový sport zasáhla ekonomická krize, posádka Pegas Rally Teamu ještě netuší, na který z domácích šampionátů se zaměří. „Nyní ještě musíme doladit finance související s Mezinárodním mistrovstvím. Zatím jasnou prioritu nemáme, to ukáže až čas. Pravděpodobně se zúčastníme vybraných soutěží z obou mistrovství. Ovšem kolik jich bude, to teď nedokážu odhadnout, protože vše je otázkou financí,“ přiznal zlínský jezdec.

„Už se moc těšíme na úvodní podnik letošního ročníku, stejně jako na atmosféru, kterou Valaška s sebou přináší. A s jakým umístěním bych byl spokojený? Pokud bych mezi dvojkolkami skončil do třetího místa, bylo by to fantastické,“ zasnil se Milan Kneifel.

(čev, mb)