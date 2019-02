Brno - Vylepšit druhé místo z loňské sezony bude chtít ve víkendovém závodě v Hustopečích Roman Kresta. Úřadující domácí šampion v rallye v dějišti čtvrtého podniku mezinárodního mistrovství České republiky již od středy trénuje s důrazem na páteční večerní start. Téměř celá první etapa Rally Hustopeče se totiž pojede za tmy.

Roman Kresta | Foto: DENÍK/Martin Břenek

„Je to velké specifikum celého domácího mistráku, proto se na to musíme co nejlépe připravit. Jednu nebo dvě erzety ještě stihneme za světla, protože se začíná v osm hodin večer, ale třeba závodníci s vyššími startovními čísly pojedou za světla de facto až druhou etapu,“ upozornil na zvláštnost nadcházejícího podniku luhačovický pilot.

Všichni soutěžící pak budou mít pouze minimální čas na odpočinek. Poslední měřený test úvodní etapy začíná krátce před jednou hodinou ranní a už po půl desáté soutěž pokračuje svou druhou sekcí. „Moc času na spánek nebude, v tom ale budeme mít všichni stejné podmínky. Spíš se musíme důkladně připravit na noční erzety. Rozpis musí být podrobnější a nic by nás nemělo na trati překvapit. Jakékoliv podcenění se zde nevyplácí,“ upozornil Kresta.

Sympatické hustopečské erzety vinoucí se mezi vinicemi a nekonečnými lány polí nepatří mezi náročné svou délkou, ale spíš množstvím zatáček a letos i několika novinkami, které souvisejí především se změnou trasování. „To vše jsou věci, na které se musíme dobře připravit. Oproti předchozímu závodu v Českém Krumlově by ale mohlo být naší výhodou také auto, neboť k dispozici budeme mít dosud poslední homologaci vozu Peugeot 207 S2000,“ těší 32letého jezdce.

V přípravě nepodcenil skutečně nic. Loni v okolí Brna a Hustopečí svedl maximálně vyrovnanou bitvu s Václavem Pechem, která se rozhodovala až v posledních metrech. Plzeňský závodník zvítězil doslova o vteřiny. Letos by mu Kresta rád porážku oplatil. „Závodu však přikládáme stejnou důležitost jako všem ostatním v celém mistráku. Opět se jede o body, a čím víc jich získáme, tím lépe se nám může v závěru sezony dýchat. Připravíme se proto se vší vážností a na sto procent,“ slíbil svým fanouškům rodák z Trnavy na Zlínsku.

Letos se Kresta může pochlubit výtečnou bilancí. Ve třech dosud odjetých závodech mezinárodního mistrovství České republiky dvakrát vyhrál a jednou skončil těsně druhý. Přidá třetí triumf už tento víkend? Jasno bude v sobotu v podvečer.

Robert Štach