Reprezentační trenér a nový formát. Hokejbalové Malenovice láká extraliga

Nová sezona se o víkendu rozjede hokejbalistům Malenovic. Do nedělního zápasu I. ligy proti Prachaticím je nově povede Jiří Christ, který zároveň působí jako hlavní trenér u národního týmu do 16 let.

Hokejbalisté Malenovic. Ilustrační foto | Foto: Lenka Hrubošová

„Dva roky jsme hledali externího a vhodného kouče. Těší mě, že tady bude nezávislý trenér, který naše mužstvo posune zase o něco dále,“ uvedl k angažování Christa předseda klubu Martin Novák, jehož zkušený trenér vystřídá. „Pro mě osobně to byla složitá funkce, jsem stále hráčem prvního týmu. Zápasy bude sledovat přímo z lavičky a získá tak mnohem větší nadhled,“ těší Nováka, který se s bývalým asistentem extraligového Letohradu domluvil na konci prázdnin. Ještě pod vedením Martina Nováka probíhala netradiční letní příprava. „Bylo to hodně individuální, záleželo na časových možnostech. Suchou část vystřídaly hokejky, abychom se zpátky dostali do herní praxe,“ přiblížil předseda klubu. Do tréninků přitom naskočila totožná sestava jako v uplynulém ročníku. „Nepočítáme s žádným velkým posílením. Na druhou stranu by nikdo neměl odejít. Oproti loňsku jsme ještě otevřeli kategorii juniorů, s některými členy však počítáme i do A-týmu,“ sdělil Novák. Svěřenci Jiřího Christa se v ročníku 2020/2021 představí v novém formátu soutěže. Osm týmů proti sobě nastoupí dvakrát, následně budou rozděleny do dvou skupin po čtyřech. První dvě mužstva automaticky postoupí do semifinále, týmy mezi 3. a 6. místem se v utkají o účast v TOP 4. „Ačkoliv nyní bude menší kvantita týmů, tak úroveň bude minimálně stejná. Mimo jiné se tady představí dva rezervní celky, jejichž A-týmy hrají extraligu. Pokud si vytáhnou nějaké hráče, tak budou mít neuvěřitelně silné mančafty. Bude těžké se jim vyrovnat,“ tuší Novák. Před novou sezonou má jasné cíle. „Chceme projít do semifinále, umístění v TOP 4 je pro nás reálné. V základní části bychom se rádi pohybovali okolo třetího místa. V play-off už poté bude záležet na mnoha faktorech,“ uvědomuje si. Novák si do budoucna dokáže představit, že by se v Malenovicích hrála extraliga. „Upřímně nás to láká, spíše se jedná o dlouhodobý cíl. Zároveň bychom však do té doby potřebovali vyřešit několik podmínek, jelikož na nejvyšší soutěž nemáme vyhovující hřiště a zázemí,“ dodal předseda klubu s tím, že nový plastový povrch a další záležitosti by vyšly na částku pohybující se okolo osmi milionů korun.

Autor: Radek Štohl