Kříž v Praze dosáhl času 1:41:55. Stříbrnou medaili získal Karel Dušek (Kilpi Kome Klub, 1:42:22), třetí skončil Venca Francke (Haven Team, 1:47:08). Absolutním vítězem mužského závodu se stal Francouz Maxim Chané (1:40:30). Kříž byl druhý.

Plavalo se ve vodní nádrži Džbán, kolo se jelo v Divoké Šarce na trati se spoustou hravých sjezdů i strmých výjezdů. Závěrečný běh komplikovalo horké letní počasí.

Kříž se však se všemi nástrahami skvěle vypořádal.

,,Překvapilo mě, jak je údolí Divoká Šárka velké a kolik nabízí možností kam jet. Samotná trať kola i běhu byla úžasně různorodá. Střídaly se na ní traily, polní i asfaltové cesty,“ upozornil reprezentant zlínského Titan Trilife.

Ten po plavání vylézal z vody na první příčce s pětisekundovým náskokem před Chaném. Oba pak cyklistickou část absolvovali společně. V závěrečném běhu ale Francouz dokázal prodat svoje zkušenosti se strmými výběhy i technickým terénem.

,,Byl to hodně těžký závod. Doufal jsem, že plavání mi vyjde lépe, ale podepsal se na mě náročný tréninkový týden. Na kole jsem se snažil jet takticky. Do trailů jsem najížděl před Chaném, protože on je na tom výborně technicky. Jinak bych se ho neudržel. V běhu v kopcích byl ale Francouz rychlejší,“ konstatoval v cíli Tomáš Kříž.