,,Na šampionátu v lukovské sportovní hale, kde se soutěžilo v tlaku na lavici, se ve 12 soutěžích a celkem ve 32 kategoriích představilo rekordních 136 závodníků z 38 českých oddílů,“ upozornil na rekordní účast jeden z organizátorů Lukáš Kovařík.

Soutěž zahájil starosta Lukova Michal Teplý a poslanec parlamentu Jaroslav Holík.

ZLATO ZÍSKALI MICHAELA KANÁTOVÁ, EDITA KANÁTOVÁ, MAREK NOVÁK, KAMIL VEČEŘA, ZOLTÁN KANÁT A STANISLAV KRČEK

Kovařík je zároveň trenérem mládeže v TJ Olympia Zlín. Toho proto potěšilo, že se reprezentantům klubu z krajského města v Lukově dařilo.

,,Získali jsme celkem 14 medailí. Tituly vybojovali v dorostenkách Michaela Kanátová, v juniorech Marek Novák, v mužích Kamil Večeřa, Zoltán Kanát a Stanislav Krček a mezi ženami Edita Kanátová,“ vypočetl největší úspěchy zlínských borců Lukáš Kovařík.

Klub Olympie Zlín byl v Lukově za Vítkovicemi druhým nejúspěšnějším oddílem v počtu získaných medailí.

Mistrovství republiky benčpresistů se povedlo také pořadatelům. ,,Do příjemného prostředí v lukovské sportovní hale si našlo cestu hodně diváků. Ti viděli spoustu skvělých výkonů. Překonáno bylo celkem 9 českých rekordů. O jeden z nich se postarala v kategorii dorostenek do 84 kg ve třetím pokusu výkonem 75,5 kg naše reprezentantka Michaela Kanátová. Další hodnotné české rekordy předvedli ještě v kategorii mužů M1 do 120 kg Pavol Demčák ze Sokola Nymburk. Ten vzepřel 225 kg. Lubomír Růžička z Hanušovic v mužích M2 v soutěži nad 120 kg vzepřel 205,5 kg. Výbornou práci odvedli také nakládači Martin Klouček, Marek Žák, Jan Vavruša, Vlastimil Románek a Radek Polínek,“ prozradil trenér mládeže zlínské Olympie Lukáš Kovařík, který v Lukově působil také jako nakladač.

STANISLAV KRČEK SI V MINULOSTI ZAZÁVODIL I SE ZDEŇKEM SRSTKOU

Nejstarším účastníkem šampionátu byl sedmdesátiletý Stanislav Krček. Zlínský veterán vybojoval v mužské kategorii M4 ve váze do 120 kg nejcennější kov.

,,Poslední měsíc jsem na závod v Lukově trénoval třikrát týdně. Většinou v úterý, čtvrtek a sobotu jsem ladil formu s kamarádem Ladislavem Dorotíkem. Bohužel jsem ale po ablaci srdce a navíc jsem měl zánět průdušek, proto s výkonem 90 kg nejsem spokojený. Dokonce jsem se za něho styděl. Ještě nedávno jsem takovou váhu zvedl dvacetkrát,“ byl k sobě nečekaně kritický Stanislav Krček.

Trojnásobného mistra Česka a držitele spousty dalších stříbrných a bronzových medailí mezi veterány v benčpresu potěšila podpora kamarádů a dalších reprezentantů Olympie Zlín.

,,Pro ně jsem v Lukově zvedal činku. Chtěl jsem, aby viděli, že jejich šéf ještě není odepsaný. V posilovně jsem dřel a tajně se připravoval. Chtěl jsem všechny překvapit a také jít příkladem našim mladým nadějným borcům,“ přiznal Krček, který byl v minulosti mezi veterány ve své kategorii posledním mistrem Československa.

,,Dokonce jsem si zazávodil i se Zdeňkem Srstkou,“ zavzpomínal. Krček.

Sportovní nadšenec z krajského města, který svůj letošní úspěch na mistrovství republiky hned společně s kamarády a s dalšími zlínskými medailisty oslavil na večírku v Radegastovně Rex určitě s kariérou nekončí.

,,V prosinci jdu v Brně na další ablaci srdce a po ní v příštím roce hned, hned jak to půjde, chci zase zvedat vyšší váhy,“ plánuje šéftrenér a zároveň předseda klubu Olympie Zlín Stanislav Krček.

VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ TJ OLYMPIA ZLÍN NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V BENČPRESU V LUKOVĚ 2019:

Dorostenky – 84 kg: 1. Michaela Kanátová (2002) 75,5 kg.

Juniorky – 72 kg: 2. Lucie Daňková (2000) 72,5 kg.

Ženy M1 – 63 kg: 1. Edita Kanátová (1974) 67,5 kg, 2. Lenka Gerychová (1979) 42,5 kg.

Dorostenci – 83 kg: 2. Lukáš Wasserbauer (2001) 130 kg, 4. Pavel Řezáč (2002) 117,5 kg.

Dorostenci – 105 kg: 2. Vojtěch Klabal (2002) 122,5 kg.

Junioři – 93 kg: 2. Lubomír Netopil (1997) 147,5 kg.

Junioři + 120 kg: 1. Marek Novák (1997) 187,5 kg.

Muži M1 – 83. kg: 1. Kamil Večeřa (1978) 142,5 kg.

Muži M1 – 93 kg: 3. Ladislav Dorotík (1971) 137,5 kg, 4. Jaroslav Klabal (1973) 135 kg.

Muži M1 – 105 kg: 5. Radek Omámik (1975) 170 kg.

Muži M2 – 83 kg: 2. Petr Zámečník (1966) 120 kg.

Muži M2 – 105 kg: 3. Jiří Gryga (1968) 147,5 kg.

Muži M2 – 120 kg: 1. Zoltán Kanát (1962) 165 kg, 4. Aleš Černošek (1963) 135 kg.

Muži M4 – 120 kg: 1. Stanislav Krček (1949) 90 kg.