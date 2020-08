Početné výpravě reprezentantů Titan Trilife Zlín se na mistrovství republiky v Příbrami v olympijském triatlonu dařilo. Závod se konal v rámci Příbramského triatlonu. Zároveň byl třetím podnikem Českého poháru v olympijském triatlonu a sprint triatlonu.

Mistrovství republiky v olympijském triatlonu v Příbrami 2020 | Foto: archiv klubu Titan Trilife Zlín

Filip Václavík v něm obsadil díky času 2:08:03 šesté místo (4. místo v kategorii do 29 let), Pavel Hradil skončil v čase 2:12:55 dvanáctý (4. místo v kategorii do 23 let), Daniel Tkáč (2:13:31) třináctý (1. místo v kategorii do 49 let), Vojtěch Bednarský (2:19:43) dvaadvacátý (7. místo v kategorii do 23 let), Matěj Nekoranec (2:34:52) sedmapadesátý (16. místo v kategorii do 23 let), Michal Žáček (2:54:14) dvaadevadesátý (12. místo v kategorii do 59 let) a veterán Zdeněk Orner bral za čas 3:03:26 103 místo (4. místo v kategorii nad 60 let). Titul získal Jan Volár (Etriatlon Team, 1:58:20).