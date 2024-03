Reprezentanti SK Olympia Zlín zářili na Mistrovství republiky v bench-pressu. Svěřenci trenérů Stanislava Krčka a Lukáše Kovaříka vybojovali v Blansku a Rosicích spoustu medailí.

Robert Rajzl (uprostřed), SK Olympia Zlín. | Foto: Stanislav Krček

Zlínské siláky na závodech koučoval Lukáš Kovařík.

,,V dorostenkách zvítězila Kateřina Pospíšilová v kategorii nad 84 kg výkonem 90 kg. Další titul vybojovala v kategorii do 84 kg Nikola Nábělková, rovněž výkonem 90 kg. Dorostenec Vít Novák ovládl kategorii nad 120 kg skvělým výkonem 190 kg. Juniorka Anna Románková obsadila třetí místo v kategorii do 76 kg výkonem 70 kg. Junior Daniel Dohnal obsadil druhou příčku v kategorii do 74 kg.

Tomu stříbro zajistil výkon 112,5 kg. Další junior Lukáš Waserbauer bral bronz v kategorii do 93 kg výkonem 130 kg. V ženách získala titul Edita Kanátová v kategorii do 69 kg výkonem 73 kg. V mužích vybojoval zlato Robert Rajzl v kategorii do 83 kg výkonem 222,5 kg. Další titul vybojoval Zoltán Kanát v kategorii do 120 kg výkonem 231 kg. V Masters kategorii do 105 kg získal druhé místo Radek Waserbauer výborným výkonem 200 kg,“ vypočetl výsledky šéf klubu Stanislav Krček.

,,Edita Kanátová, Zoltán Kanát, Kateřina Pospíšilová a Nikola Nábělková navíc vytvořili národní rekordy,“ upozornil ještě Krček.