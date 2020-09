Při soutěžní premiéře vstřelila nejvíce branek Zlína. Někdejší mládežnická reprezentantka slovenské házené Laura Holincová čtyřmi trefami do sítě Mostu pomohla ke korigování konečného stavu 25:40. Postupně by její výkony měly nabírat na síle.

Laura Holincová v uplynulé sezoně hostovala Bánovcích nad Bebravou. | Foto: Dušan Čaniga

„Jednalo se o velmi náročný zápas, především v obraně. Nebyl tam úsek, kdy by to bylo jednoduché. A to také po fyzické stránce,“ ohlédla se 19letá hráčka za úvodním kolem Mol Ligy.