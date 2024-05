Na začátku května začala cyklistům FORCE KCK Zlín v silničním Slezském poháru nová sezóna.

Úvodník před startem silničního Slezského poháru, FORCE KCK Zlín. | Foto: se svolením Romana Kozubíka a Ivo Odvárky

,,Zimní příprava probíhala klasicky, jako každý rok. Pokud to počasí dovolilo, tak jsme se od listopadu na najíždění kilometrů scházeli každou sobotu a neděli v 9 hodin u haly FORCE KCK v Malenovicích. Pokud bylo počasí nepříznivé, tak jsme i před letošní sezonou do tréninků zařadili ,,chytré“ trenažéry. Věnovali jsme se také klasickému lyžování a chodili jsme do posilovny,“ informuje jeden z reprezentantů FORCE KCK Zlín Ivo Odvárka.

Někteří zlínští cyklisté se připravovali i v zahraničí.

,,Na oblíbené Mallorce byli Dalibor Kmenta, Ladislav Pelc, Jiří Hradil, Jan Kobylík, Radek Středulínský, Petr Fajkus. Dalibor Kmenta a Ladislav Pelc najížděli kilometry i na pobřeží Středozemního moře na východě Španělska v Calpe,“ prozradil dále Odvárka.

Jeden z nejúspěšnějších amatérský cyklistický klubů ve Zlínském kraji jde do nové sezony s několika změnami.

,,Novinkou je, že kromě ,,A“ týmu budeme mít i ,,B“ družstvo. Barvy béčka budou hájit kluci, kteří s námi jezdili na trénincích, ale nemají větší závodní zkušenosti. Proto na ně nebude tlak ohledně výsledků. Jedná se o Davida Zatloukala, Radka Středulínského a Jana Kobylíka. Ti v minulých sezonách jenom s námi trénovali. Petr Fajkus a Josef Slezák se vrátili po zdravotních problémech a Vladimír Baťa přestoupil do formace Cykloklub Stará Ves nad Ondřejnicí,“ upozornil na změny další z lídrů FORCE KCK Zlín Roman Kozubík.

Zlínští cyklisté se podobně, jako v předcházejících 11 sezonách i v letošním roce soustředí hlavně na starty ve Slezském poháru. Uspět chtějí i v silničním mistrovství republiky amatérů, které se uskuteční v polovině července v České Třebové.

V sezoně 2024 reprezentantům FORCE KCK Zlín tak ambice nechybí.

,,Šéf klubu Dalibor Kmenta vyhlásil ve Slezském poháru útok na prvenství v soutěži družstev. Tuto soutěž jsme vyhráli už sedmkrát, a to v roce 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. V loňském roce jsme skončili třetí a v sezonách 2015, 2021 a 2022 jsme obsadili stříbrnou příčku. Samozřejmě se chceme ve všech závodech zviditelnit dobrými výsledky i v jednotlivých kategoriích v závodech jednotlivců,“ plánuje se svým týmem Kozubík.

Ambice zlínští cyklisté potvrdili už v úvodních závodech. V Krnovském silničním kritériu a v Orlové vybojovali několik medailových pozic.

O víkendu Slezský pohár pokračuje dvěma časovkami. V sobotu 18. května se koná na Frýdeckomístecku Velká cena Žabně a v neděli 19. května se uskuteční Bohumínská časovka.

Cyklisté FORCE KC K Zlín se však letos zúčastnili už několika dalších závodů. V závodě Sportcomplex Hlohovec vybojoval Jiří Hradil stříbrnou příčku. V silničním Českém poháru Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš dojel do cíle Jiří Hradil v hlavní skupině.

V Rakousku v silničním maratonu u Neziderského jezera vybojoval Roman Kozubík druhé místo a tím se kvalifikoval na amatérské Mistrovství světa. Kozubík byl úspěšný i v závodě Road Cup v Náměšti nad Oslavou, kde skončil v absolutním pořadí rovněž druhý.

VÝSLEDKY ÚVODNÍCH ZÁVODŮ VE SLEZSKÉM POHÁRU 2024:

KRNOVSKÉ SILNIČNÍ KRITÉRIUM:

Muži do 29 let: 9. David Chovanec.

Muži do 39 let: 3. Jiří Hradil.

Muži do 49 let: 13. Kamil Hastík.

Muži do 59 let: 1. Ivo Odvárka, 2. Petr Fajkus.

Muži do 69 let: 3. Josef Slezák, 10. Zdeněk Orner.

O POHÁR STAROSTY MĚSTA ORLOVÉ:

Muži do 29 let: 14. David Chovanec.

Muži do 39 let: 6. Roman Kozubík, 7. Jiří Hradil.

Muži do 49 let: 11. Kamil Hastík.

Muži do 59 let: 4. Ivo Odvárka, 5. Petr Fajkus.

Muži do 69 let: 3. Josef Slezák, 13. Zdeněk Orner.

REPREZENTANTI FORCE KCK ZLÍN VE SLEZSKÉM POHÁRU 2024:

FORCE KCK ZLÍN A:

Kategorie muži A (do 29 let): David Chovanec.

Kategorie muži B (do 39 let): Roman Kozubík.

Kategorie muži C (do 49 let): David Zatloukal, Kamil Hastík.

Kategorie muži D (do 59 let): Petr Fajkus, Ivo Odvárka.

Kategorie muži E (do 69 let): Ladislav Pelc, Josef Slezák, Zdeněk Orner.

FORCE KCK ZLÍN B:

Kategorie muži A (do 29 let): Jan Kobylík.

Kategorie muži B (do 39 let): Jiří Hradil.

Kategorie muži C (do 49 let): Radek Středulínský.

Kategorie muži D (do 59 let): Dalibor Kmenta, Milan Sedlář, David Štícha.

Kategorie ženy A (do 39 let): Naďa Voráčová.