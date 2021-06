„Celou dobu jsme s Jardou jeli spolu, pojali jsme o i jako kvalitní trénink, střídali jsme se a jeli tempo, abychom si vzájemně vyhověli. Závěr už byl na férovku. Hlavní je, že první dvě místa jsou v týmu,“ zůstal v klidu stříbrný Rauchfuss, jenž ve Velkých Karlovicích triumfoval před čtyřmi lety.

Vítězný Jaroslav Kulhavý si na Bike Valachy „odskočil“ z nedaleké Čeladné, kde má nyní svou tréninkovou základnu. „Často jezdím trénovat i do Velkých Karlovic na silničce i na biku, mám to tady rád. Navíc je to tak blízko, že jsem ani nemusel přejíždět autem, přijel jsme na kole, takže pro mě to byl super trénink. Jsem moc rád, že se nakonec Bike Valachy mohl uskutečnit. Moc se mi líbí trasou, zajištěním, organizací… Dnes to bylo perfektní,“ pochvaloval si známý šampion.

Kulhavý se v roce 2013 historicky prvním vítězem Bike Valachy. Letos zajel padesátikilometrovou trasu v čase 2:08:32.

Třetí Tomáš Strnka zaostal za elitní dvojicí konkurentů o více než tři minuty. Mezi ženami zvítězila na hlavní trase Monika Kučerová před Dorkou Ševčíkovou a Janou Valentovou. Na kratší trase dlouhé 25 km vyhrál Karel Videcký.

Symbolickým hrdinou Bike Valachy se stal František Kubínek, někdejší triatlonový reprezentant, jejž z vrcholového sportu vyřadil vážný úraz v roce 2018. Ve Velkých Karlovicích si od úrazu zajel svůj vůbec první terénní závod na horském kole.

„Bylo to skvělé, moc jsem si to užil. Včera jsem během tréninkové projížďky šestkrát spadl, dnes při závodu už jen třikrát. Je důležité umět dobře padat. Mám novou helmu a brýle, tak jsem si je hlavně nechtěl poškodit. Já už bych nějak srostl,“ bavil diváky svým typickým humorem při rozhovoru s moderátorem v cíli závodu.

Oblíbený cyklistický závod, jehož konání bylo kvůli covidu do poslední chvíle nejisté, přilákal 250 dospělých sportovců a 200 dětí.

Pořadatelé přitom rozhodli o konání Bike Valachy, jenž je součástí seriálu Valachy tour, necelé tři týdny před plánovaným termínem.

„Startovní listina se velmi rychle naplnila, účast byla na stejné úrovni jako v minulých letech. Bylo vidět, že lidé už se na atmosféru sportování a závodů v přírodě hodně těšili. Všichni byli připravení splnit nezbytné hygienické podmínky, na místě se chovali vstřícně a ohleduplně. Navíc nám vyšlo i počasí, takže máme velkou radost z podařené akce a už se těšíme na další,“ uvedl organizátor Valachy tour Bohuslav Komín.

Další závod Valachy tour, triatlon Valachy Man, plánovaný na 6. a 7. srpna, se odehrává u vodní nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově a je nejnavštěvovanější akcí seriálu.

První den bude věnován dětským závodům a závodu hobíků na kratší trati. Druhý den se utkají závodníci na dlouhé trati a štafety.

„Zájemci mohou na Valachy mana natrénovat při Triatlonovém kempu s Petrem Vabrouškem, který se bude konat 22. až 25. 7. ve Velkých Karlovicích,“ dodává Komín.

Výsledky Bike Valachy

Muži (50 km): 1. Jaroslav Kulhavý (Česká spořitelna Accolade) – 02:08:32.0, 2. Marek Rauchfuss (Česká spořitelna Accolade) - 02:08:32.4, 3. Tomáš Strnka (PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ) - 02:11:47.6

Ženy (50 km): Monika Kučerová (Superior riders) – 02:43:50.1, 2. Dorka Ševčíková (4ever cyklobulis) - 03:02:19.9, 3. Jana Valentová – 03:12:28.4.