Čtyřnásobný mistr republiky a člen národního týmu v 3D lukostřelbě se před 14 dny vrátil z ME. Tomáš Rožnovský dovezl 3. místo v mix teamech a 4. místo jednotlivců. Sám by si ještě představoval lepší výsledky, přesto jde o ultimátní výkon české 3D reprezentace.

Evropa je vzdělaná, všichni ví, kde leží Česká republika. Město Zlín nebo Uherský Brod však určí na mapě málokdo ze sportovců-lukostřelců. Až do září tohoto roku. Máme v klubu ve Zlíně i na pobočce v Kunovicích plno výkonnostních nadějí od dětí až po veterány. A dokazují to každý rok na regionálních a mistrovských závodech. Ale jsou závodníci a je Tomáš.

3D lukostřelba je sportovní simulace lovu s lukem. Střílí se na makety zvířat v různém terénu z neznámé vzdálenosti. Cílem je zasáhnout vitální zonu zvířete nejblíže k vyznačenému centru. Je to sport v přírodě a je to dobrodružství a na reprezentační úrovni sportovní výkon.

Tom prošel několika sporty a přinesl si do 3D lukostřelby to, čemu sportovní psychologie říká transfer. Jsou to naučené motorické dovednosti a teprve v lukostřelbě je uměl prodat. Dojíždí spádově právě z Uherského Brodu do Zlína. Evropské eliminační rozstřely si vyzkoušel už ve Zlíně, kdy klub pořádal GP 3D ZLÍN EUROPE HDH 2022. Do klubu poprvé přišel před sedmi lety. A poslední rok odevzdal 3D lukostřelbě všechno. Trénoval jako Racek Jonathan Livingston, ve dne i v noci, v létě i v zimě. Jsou to maličkosti, které dělají z normálních lidí elitní lukostřelce. A je to spousta odtrénovaných hodin, které lukostřelce posunou blíže ke středu zásahu. Aktuálně je úřadujícím a čtyřnásobným mistrem České republiky v 3D Lukostřelbě. V roce 2022 splnil kvalifikační limit pro národní družstvo a českou reprezentaci na ME v Itálii. Když se suverénním náskokem vyhrál kvalifikační kola, stal se turnajovou celebritou. Postoupil z prvního místa rovnou do finálových eliminačních rozstřelů. Obrovský tlak a očekávání znamenalo nakonec nádherné 4. místo v Evropském žebříčku nejprestižnější lukostřelecké asociace WORLD ARCHERY. Tady je možné střílet pouze přes reprezentační limity jednotlivých států na rozdíl od většiny otevřených turnajů.

Reprezenační limit ČLS pro rok 2023 je 8,1 průměr na šíp, to přibližně znamená trefit na 25 metrů meloun. V různém terénním prostředí, se světelnými lomy, s výkyvy počasí, na neznámých vzdálenostech a opakovaně. Uspět v evropském a světovém měřítku, to znamená průměr na šíp 9 +. Už ne meloun, ale jablko a pokaždé, bez jediného outu. A další den znovu a znovu a projít Eliminací do finálových rozstřelů, kde rozhodují pouze 4 výstřely. Obrovská nervozita, televizní štáby, gigantická obrazovka v zádech a tisíc poražených sportovců, diváků a teamů na tribuně. To se učí ve světě.

Tomáš Rožnovský trénuje a závodí za sportovní klub dp Lukostřelba Zlín, reprezentace Český lukostřelecký svaz ve 3D lukostřelbě: Z Itálie přivezl bronz v MIX TEAM. S velkým náskokem vyhrál kvalifikační kola s elitou 3D Evropské lukostřelby a vybojoval v závěrečných rozstřelech 4. místo na MISTROVSTVÍ EVROPY WORLD ARCHERY 2023. Toto Česká 3D reprezentace dlouho nezažila.

Tom kdysi prohlásil: „Nemusím vyhrát, stačí, když o mně budou vědět a trochu je znervózním. To už neplatí. Myslím, že už vyhrávat chce. V roce 2024 se koná WA MS v Mariboru ve Slovinsku. Každá reprezentace světa vyšle pouze tři nejlepší střelce kategorie.

