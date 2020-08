Absolutním vítězem se stal třicetiletý Marco Rebagliati. Ten na trati dlouhé 50 kilometrů s převýšením 1450 metrů, zajel čas 1:43:42. Druhou příčku obsadil se ztrátou pěti desetin sekundy Diego Cargnelutti, bronz si pověsil na krk obhájce loňského prvenství Martino Tronconi (1:43:43)..

Závod na okruhu se startem u rusavské základní školy, na trati mezi Klapinovem, Tesákem, Trojákem, Ondřejovskem s cílem na fotbalovém hřišti v Rusavě, se vydařil také reprezentantům Zlínského kraje.

David Bártek z Jarcové hájící barvy klubu Amenity Extrem Sport Team skončil v čase 1:46:28 pátý, Ondřej Fojtík z Bystřice pod Hostýnem (FORCE Fojtík Wilier, 1:48:14) bral osmé místo, Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:51:26) byl devátý a Roman Bulis (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 1:51:38) dojel na desáté pozici.

Závod žen vyhrála bikerka z Brusného v dresu domácího týmu TÜV SÜD Rusava bike Team Martina Novotná, jež se v hostýnských kopcích blýskla časem 2:18:53. Stříbrná Svatava Čočková ze Lhoty u Kelče (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) byla v cíli o 5 minut a 26 sekund pomalejší. Zisk třetí pozice potěšil veteránku Markétu Giergielovou (MONDRAKER Racing Team, 2:25:51). Brňačka Dagmar Sladkovská (Česká Spořitelna Acoolade, 2:26:53) dojela čtvrtá a Denisa Knapková (OPLT Cycling, 2:26:56) vybojovala pátou příčku.

FAVORIZOVANÍ ITALOVÉ SI NA RUSAVĚ UDĚLALI VLASTNÍ ZÁVOD

Letošní Rusavskou padesátku podle předpokladů opanovali favorizovaní Italové. Reprezentanti formace Wilier 7C FORCE si v Hostýnských vrších udělali vlastní závod. V závěru mezi sebou ani příliš nesoupeřili. Do cíle dojeli Rebagliati, Cargnelutti, Tronconi a Cattaneo ve čtyřčlenné skupině společně. Pátý z nich Massimo Debertolis byl 3 minuty za nimi na pátém místě.

,,Naše italská profesionální stáj má smlouvu zúčastnit se některých závodů v Česku. Jedním z nich je Rusavská padesátka,“ vysvětloval, proč se svými kolegy startoval na Rusavě vítězný Marco Rebagliati.

Jeho tým do Česka přicestoval ve čtvrtek. V pátek se Italové zhruba 50 kilometrů projeli po Hostýnských kopcích a v sobotu v 11.30 hodin byli na startu připraveni plnit roli favoritů.

,,Úvodních 10 kilometrů jsme jeli s týmovými kolegy ve volnějším tempu. Potom jsme zrychlili a odpoutali se od všech soupeřů. Zbytek závodu už jsme měli pod kontrolou a také jsme si ho užívali,“ rozdával v cíli úsměvy Rebagliati.

,,Znovu to byl na Kroměřížsku na zajímavé trati perfektně připravený závod,“ dodal ještě vítězný Ital.

Jeho stáj tak na Rusavě od roku 2016 při každé svojí účasti triumfovala popáté v řadě.

DAVIDA BÁRTKA POTĚŠILO, ŽE SE DOKÁZAL 20 KILOMETRŮ ITALŮ UDRŽET

Nejúspěšnějším českým bikerem a zároveň nejlepším reprezentantem Zlínského kraje ve výsledkové listině byl David Bártek z Jarcové. Člen týmu Amenity Extrem Sport vybojoval skvělé páté místo.

,,Od začátku se mi jelo velmi dobře. Hodně mě potěšilo, že jsem se téměř 20 kilometrů dokázal Italů udržet. Na Tesáku už se mi ale vzdálili. Potom jsem až do cíle jel na páté příčce. Posledních třicet minut už jsem ale měl menší krizi. Tuhly mi nohy a chytaly mě křeče. Cenné páté místo jsem však uhájil,“ potěšil velmi dobrý výsledek Davida Bártka.

JAN URUBA SI MYSLEL, ŽE PODMÍNKY NA TRATI BUDOU HORŠÍ

Ziskem devatenácté příčky a časem pod 2 hodiny překvapil a potěšil sebe i svoje fanoušky Rusavjan Jan Uruba.

,,Rusavská padesátka byl můj letošní první a zároveň poslední vrchol bikerové sezony. Další větší závod v roce 2020 už nepojedu,“ přiznal v cíli reprezentant týmu TÜV SÜD Rusava bike Team.

Uruba, který domácí závod poprvé absolvoval bez defektu, byl na trati vidět.

,,Nikdy nemám rád na začátku závodu ostré tempo. Proto jsem ho odstartoval zhruba ze 40. pozice. Postupně jsem se však propracoval až na 19. místo. Hodně mi pomohla skutečnost, že jsem od Rajnochovic až k rozcestí U dubu jel v silné skupině. Na 19. příčku jsem se definitivně probojoval ve sjezdu tři kilometry před cílem,“ prozradil Jan Uruba.

,,Myslel jsem si ale, že podmínky na trati budou horší. Některé úseky byly sice dost rozbahněné, nicméně nikde nebyly žádné větší problémy,“ podotkl ještě Uruba.

SLAVÍKŮM POMOHL K ZISKU PRVENSTVÍ DEFEKT NEJVĚTŠÍCH RIVALŮ

Také závod tandemů ovládli favorité. Bratři Jiří Slavík a Dušan Slavík porazili největší rivaly z TÜV SÜD Rurava bike Teamu domácí Romana Jaroše s Petrem Kotasem o téměř 16 minut.

,,Do závodu jsme dali, co jsme mohli. Hned v prvním kopci jsme se od Jaroše s Kotasem odpoutali. Ti však byli až do stoupání na Ondřejovsko pořád zdatnými soupeři. V tomto úseku měl rusavský tandem defekt a to nám usnadnilo cestu k prvenství,“ byl po dojezdu do cíle velmi dobře naladěný jeden z členů vítězného tandemu Jiří Slavík.

MARTINA NOVOTNÁ SE DLOUHO NEMOHLA POŘÁDNĚ ROZJET

Spokojená byla i nejlepší žena na Rusavě Martina Novotná. Zkušená jednatřicetiletá bikerka z Brusného se ve svém oblíbeném bikemaratonu konečně dočkala premiérového vítězství.

,,Dlouho jsem se nemohla pořádně rozjet. Až na Tesáku kolem 15. kilometru se mi jelo dobře. Nakonec si můžu zaknihovat i skvělý výsledný čas,“ pochvalovala si Martina Novotná, která po celý průběh závodu dokázala držet rovnoměrné tempo. Bahno na trati ji nevadilo.

,,Jenom na asfaltové silnici v Rajnochovicích jsem si trochu odpočinula,“ nezapírala Novotná.

Reprezentantka TÜV SÜD Rusava bike Teamu v Hostýnských vrších dokonale využila znalost domácího prostředí.

Na startu letošního ročníku Rusavské padesátky bylo 24 stupňů. Pořadatele i bikery potěšila skutečnost, že se nenaplnila předpověď nepříznivého počasí. Déšť i bouřka se závodu vyhnuly. Bylo naopak teplo a slunečno. V cílovém prostoru se teplota pohybovala těsně pod třiceti stupni.

GALERIE VÍTĚZŮ RUSAVSKÉ PADESÁTKY 2020:

Muži do 29 let: Martino Tranconi (Wilier 7C FORCE) 1:43:43.

Muži do 39 let: Marco Rebagliati (Wilier 7C FORCE) 1:43:42.

Muži do 49 let: Massimo Debertolis (Wilier 7C FORCE) 1:46:42.

Muži do 59 let: Tomáš Eichner (DNP Ostrava) 2:05:00.

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing Team) 2:14:42.

Ženy do 39 let: Martina Novotná (TÜ SÜD Rusava Bike Team) 2:18:53.

Ženy nad 40 let: Markéra Giergielová (MONDRAKER Racing Team) 2:25:51.

Junioři: Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:51:27.

Juniorky: Michaela Brtníčková (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2:29.35.

Tandemy: Jiří Slavík, Dušan Slavík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 2:13:17.

VÍTĚZOVÉ POSLEDNÍCH 10. ROČNÍKŮ RUSAVSKÉ PADESÁTKY (2011 – 2020):

2011:

Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:55:58.

Kristina Obručová (Zubr Přerov) 2:34:44.

2012:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:48:43.

Tereza Huříková (Sabine Spic) 1:58:29.

2013:

Jiří Hradil (FORCE Cykloteam Zlín) 1:46:39.

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:04:54.

2014:

Ondřej Fojtík (X-Sports Cannondale) 1:46:25.

Irena Berková (Amenity Extrem Sport Team) 2:07:17.

2015:

Ondřej Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:45:54.

Barbora Průdková (Nutrend Specialized Racing) 2:04:23.

2016:

Johnny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:40:37.

Jana Bednaříková (Amenity Extreme Sport Team) 2:14:39.

2017:

Johny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:41:10.

Irena Berková (Amenity Extreme Sport) 2:08:34.

2018:

Gregory Brenes (Wilier 7C FORCE) 1:38:57.

Martina Tichovská (Forride.cz) 2:03:23.

2019:

Martino Tronconi (Wilier 7C FORCE) 1:44.42.

Natálie Sichálková (Business Logic s.r.o.) 2:25:56.

2020:

Marco Rebagliati (Wilier 7C FORCE) 1:43:44.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 2:18:53.