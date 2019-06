„Stejně jako v minulých ročnících jezdce prověří 15 měřených úseků v délce necelých 220 kilometrů v 770 kilometrů dlouhém závodě,“ shrnul ředitel podniku Miloslav Regner.

„Ale protože kulatiny našeho podniku se blíží, již nyní pracujeme i na příštím ročníku závodu. Ten bude mít výrazně více ostrých kilometrů, přes 300. Výjimku z FIA jsme už získali,“ hlásí první muž Barumky.

Ve srovnání s loňským rokem došlo k obměně téměř poloviny tratí, ale opět vychází z konceptu minulých let.

„Po roční pauze z důvodu výskytu afrického moru prasat jsme opět vrátili legendární erzetu Pindula, která bezpochyby prověří připravenost vozů a posádek. Novinkou je úsek v sobotní etapě Kostelany, která se vrací do závodu po asi 15 letech. Tu si už moc posádek nepamatuje,“ pousmál se Regner.

Celou soutěž odstartuje 16. srpna tradičně úvodní páteční rychlostní zkouška v centru města Zlína, přičemž časový harmonogram příprav, shakedown, servisní středisko a vše zásadní se nemění. Startuje se v 16 hodin na náměstí Míru, cílem zde projede vítězná posádka v neděli před 17. hodinou.

„Městskou rychlostní zkoušku jedeme s minimálními obměnami už více než 10 let. A ani letos se ničeho zásadního fanoušci a pilot nedočkají. Už jsme přemýšleli, že bychom okruh více natáhli do fabriky, ale diváci by pak neměli kde pořádně stát. A protože centrum Zlína nemůžeme zastavit úplně, změny oproti loňsku nejsou žádné,“ potvrdil Regner s tím, že v pátek večer opět očekává zájem více než 30 tisíc fanoušků.

FOTOGALERIE: Taková byla loňská Barumka

Pokusy zlákat hvězdu

Zatímco organizátoři koncept, harmonogram a názvy tratí odtajnili včera, o konkrétním jezdeckém obsazení ještě jen vyjednávají. Uzávěrka přihlášek je totiž poslední červencovou neděli.

„Moc rádi by stejně jako loni přivítali osobnost Sorda, ale zopakovat to nebude snadné.

„Pokusy zlákat nějakou hvězdu k nám jsou, ale jsou odvislé od techniky, neboť MS se jezdí v jiných vozech, než jsou povoleny v rámci našeho evropského šampionátu. Uvidíme, co příští dny přinesou, svého člověka pro jednání s atraktivními posádkami v seriálu máme. Do té doby nechci vypouštět žádnou kachnu,“ omluvil se se šibalským úsměvem šéf závodu.

Ukázat by se tak mohli aktuální medailisté evropského šampionátu – po třech závodech lídři Polák Habaj či Brit Ingram nebo aktuálně bronzový úřadující evropský šampion Lukjaňuk z Ruska.

Oproti minulosti fanoušky zaskočil termín Barumky, která se nyní nepojede na konci srpna, ale v jeho polovině.

„Prakticky ale došlo jen k posunu o týden, kdy jsme si termín vyměnili s Deutschland rallye. Důvodem je přání organizátora ME, jenž chce mít rozestupy mezi závody stejné, proto se jede vždy v polovině měsíce,“ dodal na závěr Miloslav Regner.