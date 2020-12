„Samozřejmě v povoleném počtu devíti sportovců a trenéra, přičemž dodržíme všechna přísná hygienická opatření,“ shodují se vedoucí regionální zástupci.

„Všichni jsou po tak dlouhé přestávce „hladoví“ a těší se. Současně víme, že v rouškách se nedá makat naplno, budeme muset tomu uzpůsobit tréninkové plány,“ potvrdil za zlínskou házenou člen vedení klubu Marek Kolář.

Basketbalisty Zlína zvedá ze židle především povinnost ochrany dýchacích cest.

„Je to totální absurdita, nemám pro to slov. To je jako kdyby hokejista neměl nabroušené brusle, fotbalista hrál v teniskách nebo basketbalisté s nenafouknutým míčem,“ přirovnává Jaroslav Kotala, trenér a předseda zlínského klubu košíkové.

„Jak to dítě během tréninku bude zvládat? Udýchá to přes roušku? Nedovedu si představit, jak to zvládne,“ přiznává.

Současně se shodují, že se letošní opatření podepíší na výkonnosti a vůbec sportování mládeže.

„Především pro tu dospívající, která má výkonnostně růst a přecházet mezi dospělé, to může mít fatální následky,“ zlobí se Dušan Poloz, trenér házené ze Zlína, jenž aktuálně vede juniorský národní výběr.

„V Polsku, kde jsme byli na posledním soustředění, je situace s koronavirem výrazně horší a přesto tam všichni sportují. Uvědomují si totiž, že sportem získává jedinec lepší imunitu,“ zdůraznil Poloz.

„Nejvíce mě zvedá ze židle, že na házenkářském hřišti se může připravovat jen deset lidí. Přitom se pohybujeme na prostoru minimálně čtyř set metrů čtverečních. To vůbec nedává logiku,“ hněvá se zkušený trenér.

Spíše jen ve střehu jsou ve volejbalovém extraligovém klubu Fatra Zlín.

„Určitě v nejbližší době, zřejmě o víkendu, chceme začít s přípravou. Ale jen za reálných podmínek. Zatím vyčkáváme a sledujeme situaci,“ potvrdil předseda zlínského volejbalu Roman Macek.

„Chceme, aby děti sportovaly, tak holt bude na nás trenérech, abychom vymysleli takovou aktivitu, při které děti nepůjdou do velké zátěže, budou dělat kompenzační cvičení, posilování celého těla, kondiční tréninky. Do velkého zběsilého tempa však nepůjdeme ani omylem. Je holý nesmysl, aby se začínaly jakékoliv soutěže. Nechci to přivolat, ale co by se stalo, kdyby dítě během tréninku zkolabovalo. Kdo si to vezme na triko? Trenéři to radši dělat nebudou, jsou to amatéři,“ zdůraznil Kotala.