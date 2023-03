Sáloví fotbalisté Zlína si Final Four nezahrají

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Sáloví fotbalisté Zlína do Final Four Celostátní ligy nepostoupili. Zlínské mužstvo v rozhodujícím třetím čtvrtfinálovém duelu play off prohrálo ve Varnsdorfu 2:5. Sezona tak pro tým z krajského města skončila.

sáloví fotbalisté Zlína | Foto: se svolením Josefa Soukeníka