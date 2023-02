,,Utkání hrané před do posledního místa zaplněnou halou jsme ztratili v prvním poločase,“ uznal zlínský kapitán Zdeněk Julina.

A měl pravdu. Hosté, kteří do duelu až na Jana Chvílu, Rostislava Slobodiana a Radima Kamenčáka, nastoupili v téměř kompletní sestavě, inkasovali už po 50 sekundách ze sálovky Kučery první branku. Miroslav Kučera úřadoval i v dalším průběhu zápasu. Po jeho trefách v 8. a 13. minutě si Severočeši vypracovali třígólový náskok. V 16. minutě skóroval Bubejko a bylo to 4:0.

Ani nástup do druhé půle se Zlínu nepovedl. V osmadvacáté minutě domácí vedli už 6:0. Teprve potom se v koncovce prosadil Zlín, když skórovali Klein a Haloda a ve dvaatřicáté minutě to bylo 6:2. Na zvrat v zápase to ovšem nestačilo. Hosté ve zbytku střetnutí už jenom mírnili svoji porážku na 7:4 a 8:5.

,,V úvodu duelu jsme otevírali obranu a dělali jsme chyby. Domácí si po rychlých akcích vypracovali čtyřbrankový náskok a tím jsme se dostali pod tlak. Až za stavu 6:0 jsme se Varnsdorfu vyrovnali v kombinaci. To už ale bylo pozdě. Na našem výkonu se projevila i šestihodinová cesta ze Zlína na sever Čech,“ našel hlavní příčiny porážky Julina.

Druhé čtvrtfinále se bude hrát v sobotu 18. února ve sportovní hale Štěrkoviště v Otrokovicích. Výkop tohoto zápasu je v 19 hodin. Pokud v něm Zlín uspěje, tak případné třetí rozhodující utkání by se hrálo v sobotu 25. února ve Varnsdorfu.

1. čtvrtfinále: FUTSAL VARNSDORF – FUTSAL ZLÍN 8:5 (4:0)

Branky Zlína: Kadrle 2, Klein, Haloda, Kovář.

Zlín: Trochta – Kovář, Klein, Julina, Haloda, Zapletal, Kadrle, Dvořáček, Kolařík. Vedoucí mužstva: Josef Soukeník.

Lub