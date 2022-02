Hosté do utkání nastoupili bez distancovaného střelce Halody, dalšího útočníka zraněného Votavy. Chyběl jim také univerzál Vašulka. I bez tří opor ale chtěli čtvrtfinálovou sérii ještě vrátit do Zlína.

Nepovedl je jim však začátek střetnutí. Pražané v 9. minutě vedli 3:0 a v 18. minutě dokonce 4:0. Až ve druhém poločase se zlínský tým zlepšil. Ve dvaadvacáté minutě po dorážce Kamenčáka korigoval stav na 4:1. O osm minut později proměnil penaltu Chvíla a bylo to 4:2. Ovšem za tři minuty po chybě v rozehrávce dali domácí z brejkové akce pátou branku. V pětatřicáté minutě znovu Chvíla gólem na 5:3 už jenom zmírnil hostující porážku.

,,Na začátku zápasu jsme zvolili špatnou taktiku. Vsadili jsme na vyčkávací fotbal a to Spartě vyhovovalo. Domácí čekali na naše chyby a ty dokázali potrestat. Z prvních tří střel jsme dostali tři branky. Teprve potom jsme vytáhli obranu a dostali jsme se do hry. Do konce první půle jsme však inkasovali ještě jeden gól. Po přestávce se už náš výkon zvedl. Za stavu 4:2 jsme pořád věřili, že duel ještě zachráníme. Do konce střetnutí jsme ale využili už jenom jednu šanci,“ hodnotil zápas Jan Hřebačka, útočník Zlína.

Čtvrtfinálovou sérii tak Pražané vyhráli 2:0.

2. čtvrtfinále:

SPARTA PRAHA – FUTSAL ZLÍN 5:3 (4:0)

Branky Zlína: Chvíla 2, Kamenčák.

Zlín: Soukeník – Chludil, Kamenčák, Kadrle, Julina, Hřebačka, Chvíla, Zapletal, Holík, Kovář.