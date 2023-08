/VIDEO a FOTOGALERIE/ Sice vyjede vstříc nástrahám nadcházejícího 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín se svým nejvyšším startovním číslem v historii, přesto bude Jan Kopecký, vítěz posledních sedmi ročníků, opět patřit k největším favoritům na prvenství.

Jan Kopecký před startem 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín. | Video: Břenek Martin

„Asi zapomněli, že jsem zde desetkrát vyhrál,“ s humorem okomentoval svou pozici 41letý lídr českého šampionátu, jenž má navíc nejblíže k desátému tuzemskému titulu.

„Moc dobře vím, že pozici určuje promotér, velkou hlavu si z toho určitě nedělám. Na druhou stranu v pátek ráno v rámci kvalifikace se pokusím svou pozici pro sobotní start co nejvíce vylepšit,“ má v plánu pilot z Kostelce nad Orlicí.

Nebude vysoké číslo nevýhodou především na páteční městské rychlostní zkoušce?

Snad mi nepřinese smůlu. Pět posledních ročníků jsem úvodní erzetu ve Zlíně ovládl, tak snad mě nyní někdo pomalý nezpomalí. Každopádně opět pojedeme naplno, třebaže víme, že na městské rychlostní zkoušce se dá většinou více ztratit, než získat.

Podívejte se, jak se ve středu testovalo před Barum Rally v okolí Vizovic

S jakou formou přijíždíte do Zlína?

To se dozvíme brzy, o víkendu. Naším jasným cílem je bojovat o nejvyšší příčky, nejlépe opět obhájit pozici jedničky. Je jasné, že to bude složité, konkurence je zde nebývale velká, navíc i čeští mladíci zrychlují. Věřím, že máme formu, naše příprava byla maximální, jako na každý závod. Barumka je jedna z nejnáročnějších soutěží, na druhou stranu máme dlouholeté zkušenosti a výsledky.

Naposledy jste na Bohemia Rally těsně, o necelou vteřinu, prohrál s Dominikem Stříteským. Jak to se zkušeným jezdcem „zamává“?

Druhé místo po takovém boji vždy zamrzí, tak těsně jsem ještě neprohrál, na druhou stranu Dominik, mladý talentovaný jezdec, zvítězil zcela zaslouženě. Jel hodně rychle, již zúročuje své zkušenosti. Hlava mě však z toho nebolí, jsem připraven, jako na každý jiný závod.

Během letní přestávky, stačil jste si odpočinout? Jak dlouho jste neseděl v autě?

Do úterního testu u nás v Čechách vůbec. Veškerý čas jsem věnoval práci a rodině, zatím jsem ani neměl dovolenou, na tu se chystám na podzim.

Adam Březík jde zlomit smůlu na Barumce s novým vozem a sponzorem

Co testy ukázaly?

Že jsme nachystáni! Vycházeli jsme ze zkušeností, které máme z předchozích pěti podniků. Pár drobností jsme doladili, aby hlavně podvozek fungoval. Pocit z testu mám výborný.

Jak se vám líbí letošní skladba tratí?

Opět je to náročná. Například Kateřinice jsme nikdy nejeli, je to rychlostní zkouška z minulého století, stejně jako se těším na nový úsek na Pindule. Pečlivě jsme si prohlédli videa od pořadatelů, vypadá to zajímavě. Barumka opět potvrzuje status v Česku nejnáročnějšího závodu jak délkou, tak svým charakterem. Je neskutečně rychlá, úzká a hlavně uskákaná. Prostě nic jednoduchého.

Na kterou erzetu se nejvíce těšíte?

Popravdě nemám žádnou vyloženě oblíbenou, každá vyžaduje maximální přístup a soustředění. Naopak největší respekt vzbuzuje jednoznačně Pindula a Semetín.

Smolař Erik Cais: Z minulých ročníků si beru jen to dobré

Co říkáte na kvalitu startovního pole?

Taková tady už dlouho nebyla. Nechybí zde kompletní evropská špička s plejádou zkušených jezdců v čele s lídrem šampionátu Hyadnem Paddonem, tak i mladé pušky. Bude se zde bojovat o každý metr, očekávám hodně rychlý závod. Fanoušci se mají na co těšit.

Nebudou zahraniční piloti přece jen znevýhodněni specifickými rychlostními zkouškami na Barumce?

To si úplně nemyslím. Ano, my řadu úseků známe, stejně jako občas skryté nástrahy jednotlivých úseků, ale evropští jezdci jsou profíci, kteří v řadě případů už v minulosti ukázali svou kvalitu. Jim je v podstatě jedno, kde jedou. V nějaké velké nevýhodě rozhodně nejsou.

Barum Rally bude živě přenášet Česká televize. Které erzety?

Posledních sedm ročníků jste ovládl. Je na vás větší nebo už menší tlak? Co nervozita?

Když nevyhraju, nebudu smutný. Osobně na sebe žádný tlak nevyvíjím, ale protože mě závodění stále nesmírně baví, chci být opět první a udělám pro to maximum!

Jak se vám líbí předpověď počasí?

A opravdu si myslíte, že bude jen slunečné? (smích) Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby přišla nějaká lokální přeháňka, bouřka. To jsem už tady několikrát zažil. Každopádně mi tropické počasí nevadí. Na úterním testu bylo 33 stupňů, byl jsem hodně zpocený a vypil snad pět litrů vody. Barumku jsem vyhrál za sucha, mokra i v přeháňkách, jsme připraven na všechno. (úsměv)

Bugatky budou na Barumce startovat jako na Le Mans. K vidění budou i v Kroměříži

S jakým umístěním byste byl spokojen?

Pokud skončím na medailových příčkách, budu odjíždět s úsměvem!