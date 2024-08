/ROZHOVOR/ Na tratích Barum Czech Rally Zlín se už nezapomenutelně zapsal do její historie a ve svém letošním jubilejním dvacátém vystoupení může svůj lesk ještě zvýraznit. Vítězi posledních osmi ročníků Janu Kopeckému se sice v letošní sezoně ještě nepodařilo zvednout nad hlavu pohár pro vítěze, o to větší motivaci uspět však bude mít nyní o víkendu na své oblíbené trati.

„Jsem vítězný typ, opět se porvu o prvenství, dám do toho všechno, i když vím, že to letos bude mnohem složitější. Ale já jdu bojovat,“ slíbil nejen svým fanouškům 42letý úřadující český šampion, rodák z Opočna, který do zlínské metropole dorazil v úterý večer.

„Ještě dopoledne jsme testovali na naší oblíbené a nejlepší testovací trati v Orlických horách s naším servisním zázemím v Dobřanech. Vůz máme připraven, vyladěn, už se všichni moc těšíme na start,“ potvrdil odhodlaně Kopecký. „Jestli mám nějaký tajný recept na úspěch? Rozhodně ne. Vždy jsem ale měl skvělého spolujezdce, auto, tým a skvělé zázemí. Vše si tady vždy sedlo a někdy jsem měl i potřebné štěstí!“

Letos jedete ve Zlíně již po dvacáté. Čekal jste na začátku kariéry, že tady odjedete tolik závodů?

Všichni okolo mi pořád připomínají mé letošní jubileum, chvílemi jsem se už na start ve Zlíně chtěl vyprdnout… (smích) Člověk si může plánovat kde co, ale vždy záleží na okolnostech, kdy a jakou šanci dostane. Závodění mě pořád baví, proto to dělám. Protože se ale nyní již starám o firmu, mám skvělou rodinu, závodění je pro mě už pouze třešničkou na dortu, které si ale moc vážím, třebaže energie stále klesá!

S jakou formou jste přijel do Zlína?

Já věřím, že s tou nejlepší. Na úterním testu vše fungovalo skvěle. Všichni v týmu věříme, že máme na to opět vyhrát Barumku!

Má pro vás ještě vůbec cenu testovat auto i tratě na Barumce, vy je už musíte znát nazpaměť!

Samozřejmě se stále snažíme v rámci předpisů něco nového vymyslet, hledáme způsob, jak zrychlit. V neposlední řadě musím po každém testu odcházet s absolutní důvěrou ve vůz, neboť závody jsou stále rychlejší a nikdy nechcete být překvapen.

Přestože jste vítěz předchozích ročníků, na voze povezete startovní číslo 16. Neštve vás to? Měl jste tady někdy vyšší číslo?

Neštve, neřeším to, je to jen číslo, nevadila by mi ani třináctka. Navíc o skutečném pořadí se rozhodne v pátek dopoledne na kvalifikační zkoušce. A vyšší startovní číslo jsem měl při své premiéře. (úsměv) Všichni víme, že o rozdělení čísel rozhoduje promotér ME, ten má svá pravidla. Vítěz, nevítěz…

Jak se vám letos zamlouvají tratě?

Protože jsem doteď moc času neměl, seznamuji se s nimi až po svém příjezdu ve Zlíně na hotelu. Nyní začínám se studováním podkladů, onboardů od pořadatelů. Každopádně jsem už slyšel o nových úsecích, hlavně o Bunči. Čekají nás nové cesty, dokonce dost dlouhá šotolinová část, úseky lesem dolů, které jsem tady nikdy nejel. Už se moc těším!

Vzbuzuje některá z erzet respekt?

Z mých zkušeností vím, že každý úsek si zaslouží respekt, stejně jako se člověk nesmí bát. Pořád musíte věřit sobě, spolujezdci a svému vozu.

Jak velká konkurence se ve Zlíně sjela?

Opět obrovská! Nejrychlejší v tomto ročníku je zatím Paddon, ovšem celá evropská špička zde loni jela a pojede i nyní hodně rychle. Například v Římě byly rozdíly minimální, do desetin. Hodně rychlí ale budou i naši mladíci!

Čím to, že letošní český šampionát je tak vyrovnaný?

Mladí kluci už přezbrojili, mají stejná auta jako my. Navíc se ženou za mým skalpem, stejně jako já se před dvaceti lety hnal za Krestou či Pechem. Současní mladí kluci už navíc mají zkušenosti, jsou pečliví. Letos je to opravdu hodně vyrovnané!

Proč vám to letos zatím nevyšlo? Nepřeje vám štěstí?

O tom to není. Zejména Dominik Stříteský předvádí z mého pohledu nejlepší výkony, snaží se a je odměněn. O štěstí to rozhodně není, udělal nejméně chyb, vedení si prozatím zaslouží. My se však nevzdáváme a podle všeho právě výsledek Barumky, který je ohodnocen větším počtem bodů, rozhodne o letošním titulu.

Máte letos, při neskutečné vyrovnanosti, o to větší touhu obhájit český titul?

Rozhodně. Udělám pro něj maximum.

Na Barumce se po letech postaví vám i české špičce s rovnocennou technikou Václav Pech. Netrvalo to moc dlouho, než se rozhodl pro R5? A co se od Venci dá se škodovkou očekávat?

Všichni víme, že je Vašek špičkový šofér s každým autem. Nyní vsadil na nejstarší generaci fabie a i s ní určitě bude hodně rychlý. Jestli to bude stačit, ale nedokážu říci. Rozhodně nás čeká moc dobrý závodník, který se nesmí podcenit!

Ve svém držení, v kanceláři, máte již jeden pohár z Barumky. Na další si nebrousíte zuby?

(smích) V roce 2016 jsem získal ten nejcennější, nejstarší, kterého si nejvíce vážím. Další jsem mohl získat o tři roky později, ale protože je na něm vyryto jen mé jméno, i po dalších prvenstvích jsem jej pořadatelům půjčil a žádný si už domů odvážet nechci. Což ale neznamená, že tady nechci vyhrávat, to se člověku nikdy neomrzí!