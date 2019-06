Jenže nakonec slavil triumf na Mistrovství České republiky v desetiboji ve Zlíně obhájce loňského prvenství z Kladna Jiří Doležal (8142 bodů) před jiným klubovým borcem Markem Lukášem a pardubickým Ondřejem Kopeckým.

„Cítím se hrozně unaveně. Vedro mě stálo trošku víc sil, než jsem čekal,“ přiznal Doležal po předání cen. „Ale to víte, že mám radost. Jsem rád, že je to osobní rekord. Výkonnost jde nahoru. Mohlo to být v limitu pro mistrovství světa, ale ten čas bohužel ještě nepřišel,“ zhodnotil fantastický závod 22letý rodák z Třebechovic pod Orebem.

K triumfu jej nastartoval v závodě konaném na Stadionu mládeže už v pátek skok do výšky.

„Tam jsem předvedl to nejlepší toho dne. Druhý den byl relativně stabilní. Kromě patnáctistovky jsem nic nepokazil, což v součtu udělá dobrý výkon. Patnáctistovku beru jako velké zklamání, ale dal jsem do toho všechno. Nemůžu si to ale vyčítat, fyzicky jsem na to neměl. Natrénováno mám na víc, ale v tuto chvíli jsem prodal všechno, na co jsem měl,“ poznamenal Doležal, který si zlínské vítězství potvrdil včera dopoledne ve skoku o tyči i díky potížím se zády Jiřího Sýkory.

„Byl bych raději, kdybychom si to rozdali v posledním souboji na patnáctistovce. Ale bohužel Jirku bolela záda a nemohl pokračovat. Tam se to rozhodlo. Mrzí mě to, s Jirkou jsem si chtěl zazávodit. Bylo by to velmi vyrovnané,“ tušil Doležal.

Mezi ženami vládla Jana Novotná před sestrami Dvořákovými, druhou Kateřinou a třetí Barborou. „Je to naprosto šílené, včetně celkového bodového zisku. Jsem hrozně šťastná,“ zářila po závodě Jana Novotná.

„Vytvořila jsem si osobák o téměř dvě stě bodů, navíc druhý soutěžní den byl z říše snů! Jsem strašně spokojená!“ zářila štěstím členka pražské Dukly.