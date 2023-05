Rozhovor/ České hokejistky obhájily na mistrovství světa bronzové medaile. V Bramptonu národní tým vedený trenérkou Carlou MacLeodovou reprezentovala také obránkyně Sára Čajanová.

mistrovství světa žen v hokeji v Bramptonu v Kanadě, duben 2023 | Foto: se svolením Sáry Čajanové

Dvacetiletá rodačka ze Zlína patřila v Kanadě k největším oporám úspěšného družstva. V utkání v základní skupině s USA dokonce vstřelila jeden z životních gólů, kterým se postarala o vedení Česka 2:1 nad pozdějšími mistryněmi světa

Jak se Vám na jihu Ontária v Kanadě hrálo?

Velmi dobře. Myslím, že jsem ve všech zápasech podávala stabilní výkony.

S kým jste nastupovala v obranné dvojici?

Celý turnaj jsem odehrála s Anetou Tejralovou. Aneta je vynikající hokejistka. S ní jsme vytvořily spolehlivou a také v ofenzívě nebezpečnou obrannou dvojici.

Jak hodnotíte duely Česka v základní skupině?

S Japonskem to byl tradičně velký boj. Japonky jsou rychlé hokejistky, v obranném pásmu zablokovaly spoustu střel. Bylo těžké překonávat jejich obranu a dostávat se ke střelám ze slotu. Utkání jsme vyhrály 2:1 gólem v prodloužení, o který se postarala Kateřina Mrázová. S Kanadou jsme hrály poprvé a byl to skvělý zážitek. Duel sledovalo přes 4000 diváků. Kanaďanky měly výborný tým. Dlouho jsme s nimi držely krok. V 19. minutě Natálie Mlýnková dokonce vyrovnala na 1:1. Ve zbytku střetnutí už nás soupeřky přestřílely. Škoda, že jsme s domácími favoritkami neproměňovaly šance a nechávaly jsme se zbytečně vylučovat. Možná jsme mohly prohrát i nižším rozdílem než 1:5.

A co zbývající duely s USA a Švýcarskem?

S USA jsme hrály také dobře. Povedl se nám úvod tohoto zápasu. V 17. minutě jsme ještě vedly 2:1. Potom už se trefovaly jen Američanky. Ty měly přesnou koncovku. Nicméně i v této partii jsme podaly dobrý výkon. Porážku 2:6 jsme však neodvrátily. Švýcarky nám roli trochu usnadnily, protože souboj s námi nechtěly vyhrát, aby se ve čtvrtfinále vyhnuly Finsku. V posledním utkání v základní skupině jsme po první třetině vedly 3:0, nakonec jsme v něm zvítězily 5:2.

Co bylo klíčové ve čtvrtfinále s Finskem?

Od začátku do konce to byl napínavý a vyrovnaný zápas. V něm jsme na přelomu 27. a 28. minuty vstřelily během necelé minuty dvě slepené branky a duel jsme otočily na 2:1. Pořád to však bylo psychicky velmi náročné střetnutí. Tři minuty před koncem sáhly Finky po hře bez brankářky. Postup do semifinále jsme uhájily. Byly to však velké nervy.

Poté následovalo semifinále s USA. Čím byl tento zápas náročný?

Také utkání s pozdějšími mistryněmi světa bylo náročné na psychiku. Pětadvacet minut jsme se soupeřkami držely krok. Potom už jsme nestačily čelit rychlosti Američanek a duel jsme prohrály 1:9.

V posledním zápase na šampionátu jste se radovaly po vyhraném souboji o 3. místo nad Švýcarkami 3:2. Jaká byla cesta k povedenému výsledku?

V partii o bronz jsme měly velkou převahu. Výsledek tomu sice neodpovídá, ale soupeřky jsme jednoznačně přestřílely. V první třetině dokonce 18:3. Ve druhé části Švýcarky ale vyrovnaly na 2:2. O vítěznou trefu se postarala v osmatřicáté minutě Denisa Křížová. Ve třetím dějství jsme švýcarský tým už do šancí moc nepouštěly.

Jak probíhaly oslavy?

Byly veselé. S oslavami jsme začaly v kabině a potom jsme pokračovaly v hotelu.

Šampionát v Kanadě byl určitě skvělým zážitkem. Co jste v Bramptonu dělaly ve volném čase?

Byly jsme se podívat na zápas NHL Toronta s Detroitem, kde se hrál skvělý hokej, ale chyběla mu pořádná atmosféra. V Kanadě ani USA se nefandí třeba jako u nás v Česku. Chodily jsme na kafé, každá hráčka ho trávila po svém.

Co plánujete na nejbližší dny?

Od hokeje si dám pauzu. Jsem dobitá jako pes, takže mi pořádné volno neuškodí.

Jak a při čem budete relaxovat?

Jak se víc oteplí, tak doma u bazénu. Dovolenou zatím neplánuji.

Kdy začnete přípravu na novou sezonu?

V průběhu května. Trénovat budu individuálně. Budu se snažit vypilovat kondici. Pracovat budu na každé maličkosti, abych byla na další sezonu pořádně připravená.

Kde budete v příští sezoně působit?

Zůstávám ve švédské lize. Hrát budu za Brynäs.

Jaký máte v příští sezoně hlavní cíl?

Podobný, jako v té letošní. S Brynäs chci získat titul ve švédské lize. Snad se to na třetí pokus podaří. Bude to ale velmi těžké. Z nižší ligy postoupil jeden velmi dobrý tým. Frölunda výrazně posiluje a má velké ambice.