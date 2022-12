Domácí v prestižním souboji nastoupili v sestavě Miroslav Janča, Karel Orlovský, Antonín Uher a Luděk Jančář. Hosté nic nepodcenili a derby odehráli v nejsilnějším složení s Karlem Bojkem, Jiřím Resem, Petrem Jahůdkou a Matyášem Kolečkářem.

Šarovám se od začátku dařilo. Hosté v zápase hraném před početnou a skvělou diváckou kulisou vedli 4:1 a 6:2. Dolněmčané ale pořád bojovali a soupeřovi až do konce střetnutí vzdorovali. Celek ze Slovácka ovšem už jenom korigoval stav na 4:6, 5:8 a 6:9.

,,V utkání byly mírným favoritem Šarovy. My jsme ale měli výhodu domácího prostředí a velkou odporu fanoušků,“ upozornil za domácí tým Luděk Jančář.

Podle předpokladů byla v Dolním Němčí k vidění spousta zajímavých zápasů.

,,V nich rozhodovaly maličkosti. Bohužel my jsme do stavu 4:8 nezvládli tři pětisetové duely a to rozhodlo o naší konečné porážce,“ mrzelo Jančáře.

Největším tahounem domácích byl Miroslav Janča, který v singlech zdolal Jahůdku, Kolečkáře a Rese. Dva body po výhrách nad Jahůdkou a Kolečkářem přidal Karel Orlovský. Uher a Jančář se k nim v derby nepřidali.

,,Hosté měli vyrovnanější družstvo,“ uznal proto Luděk Jančář.

V Šarovech jsou po derby spokojení.

,,V zápase jsme potvrdili naši herní kvalitu. Klíčové a zlomové pro náš úspěch byly za stavu 4:6 zvládnuté dva pětisetové duely, kdy Res udolal Antonína Uhera a já jsem v souboji jedniček a zároveň dvou nejlepších hráčů naší skupiny třetí ligy porazil Janču,“ prozradila největší opora Šarov Karel Bojko.

Ten pro svůj tým vybojoval čtyři singlové body.

,,Velmi dobrý výkon podal také Res. Ten vyhrál tři dvouhry. Dařilo se rovněž Jahůdkovi a poděkovat za přístup k utkání musím i Kolečkářovi. Nejmladší člen naší sestavy celý týden kvůli nemoci netrénoval, ale na derby se dokázal připravit,“ chválil celé svoje družstvo Bojko.

V tabulce 3. ligy ve slupině E jsou Šarovy první, Vsetín čtvrtý, Dolní Němčí šesté, Valašské Meziříčí sedmé a Kostelec jedenáctý.

Už na začátku nového roku bude 3. liga pokračovat. V sobotu 7. ledna od 14 hodin Šarovy vyzvou Dolní Němčí, Vsetín se v stejném čase utká s Valašským Meziříčím a Kostelec bude hrát v herně béčka Přerova. Tento zápas začíná v 17 hodin.

VÝSLEDKY 3. LIGY – SKUPINA E (11. kolo):

KST DOLNÍ NĚMČÍ – SOKOL ŠAROVY 6:10

Body: Dolní Němčí: Janča 3, Karel Orlovský 2, čtyřhra: Karel Orlovský – Jančář 1.

Šarovy: Bojko 4, Res 3, Jahůdka 1, Kolečkář 1, čtyřhra: Bojko – Kolečkář 1.

TJ DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – KST VSETÍN 7:10

Body: Valašské Meziříčí: Radim Vlček 2, Pavel Orlovský 1, čtyřhra: Konečný – Pustějovský 1, 3 x WO.

Vsetín: Černohorský 3, Sagáčik 3, Juřica 3, čtyřhra: Sagáčik – Slováček 1.

TJ SOKOL KOSTELEC-ZLÍN – SK PŘEROV B 4:10

Body Kostelec: Vychodil 3, čtyřhra: Vychodil – Adamec 1.