„Uplynulý závod byl v mnoha ohledech nezapomenutelný. I přesto, že některé věci nešly úplně podle plánu, je na místě potřeba poděkovat všem, kteří se do letošní Barumky v různých rolích zapojili,“ vzkázal v poděkování fanoušků šéf populární Barum Rally Jan Regner.

„V první řadě bych rád poděkoval všem, kteří pomohli s organizací jak ve fázi příprav v průběhu celého roku, tak během samotné rallye. Do pořádání Barum Czech Rally Zlín jsou každoročně zapojeny bezmála dva tisíce lidí a každý z nich má svou nezastupitelnou roli. Sehnat dobrovolníky například na pozice traťových pořadatelů je v takovém počtu rok od roku těžší, a proto jsme rádi, že se stále najdou nadšení lidé, kteří se do této práce chtějí zapojit.

Velký dík patří majitelům komunikací a pozemků, přes které trať Barum rally vede. V letošním roce se nám díky vstřícnosti Lesů České republiky a Arcibiskupských lesů Olomouc podařilo do itineráře zařadit zcela nové a jezdecky velice hodnotné úseky v oblasti chřibských lesů. Bohužel štěstí nám nakonec zrovna v této věci nepřálo. Rychlostní zkouška Bunč musela být v prvním průjezdu zrušena po nehodě a ten druhý smetla průtrž, jakou na naší rally nepamatujeme. Speciální poděkování zaslouží pořadatelský tým této rychlostní zkoušky a posádky organizačních vozidel, které do poslední chvíle pracovaly na zajištění sjízdnosti. Bohužel příroda tentokrát měla takovou převahu, že průjezd soutěžních vozidel by byl za hranicí bezpečí.

Respekt si zaslouží také desítky tisíc diváků, které opět přijely na Zlínsko ze všech možných koutů Česka i Evropy a vytvořily podél trati skvělou atmosféru. Mrzí nás, že řada z nich si sobotu „užila“ právě v okolí Bunče jak skrze zrušené průjezdy, tak v podvečer promočeným oblečením. Někdy zkrátka věci nejdou tak, jak bychom si přáli. Doufáme ale, že si vše diváci vynahradili během nedělní již zcela prosluněné etapy, která nabídla další skvělou sportovní zápletku,“ konstatoval Regner mladší.

Přelomová byla letošní Barumka i z pohledu startovního pole a jeho výsledků. „Po neuvěřitelných osmi letech v řadě a jedenácti výhrách celkově totiž trůn Barum Czech Rally Zlín opustil Jan Kopecký. Jezdec, který se do historie naší rallye zapsal zlatým písmem. I jeho Štěstěna opustila právě na Bunči, kde jej defekt připravil o šanci na devátý triumf v řadě. Na druhé straně ale na výsluní s definitivní platností vystoupalo dravé mládí, které již bez debat patří na nejužší špičku českého rallyesportu. Barumku vyhráli Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou, kteří mají skvěle nakročeno také k celkovému českému mistrovskému titulu. Na záda jim nejvíce dýchal v cíli druhý Rakušan Simon Wagner, který již v minulých letech ukázal, že mu zlínské erzety sedí. Ani třetí Erik Cais, čtvrtý Adam Březík a pátý Filip Mareš se nenechali zahanbit a ukázali, že na valašských tratích to s nimi evropská elita nebude mít snadné. Poděkování za skvělý sport si ale nezaslouží jen ti nejrychlejší, ale všichni, kteří se rozhodli Barumky zúčastnit, ať už to bylo v rámci závodu mistrovství Evropy, národního mistrovství, české Rally Challenge nebo Star Rally Historic,“ řekl Jan Regner.

Letošní, v mnoha ohledech velmi dynamický ročník. „Je za námi a začínáme už pracovat na tom dalším, na který všechny srdečně zveme. Budeme se na vás těšit při 54. Barum Czech Rally Zlín ve dnech 15. – 17. srpna 2025,“ zve ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner.