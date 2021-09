Předseda a hlavní trenér Zlína v jedné osobě na turnaji postupně vyzval týmy MBK Baník Handlová, BK Dukes Klosterneuburg a účastníka české nejvyšší soutěže NH Ostrava. „Turnaj nám přinesl, co jsme potřebovali. Kluci se po dlouhé době viděli v zápasovém režimu, zkusili jsme nové věci. Do posledního zápasu jsme už nasadili mladší hráče, na straně Ostravy se projevila kvalita soupeře,“ smekl před týmem z Kooperativa NBL.

Basketbalisté Zlína si v příštím ročníku znovu zahrají druhou nejvyšší českou soutěž, do jejíhož začátku bude ještě potřeba zapracovat na některých záležitostech. „Vždy je co zlepšovat,“ usmívá se Kotala. „Obecně však budeme muset zapracovat na obraně a dopilovat souhru v útoku. Ještě to však chvíli potrvá. Navíc máme nového rozehrávače. I dle víkendových ohlasů z tribun se však na naší hru dalo koukat,“ těší šéfa klubu.

Zlínu se i přes specifický poslední rok podařilo udržet kádr pohromadě. Mužstvo navíc posílil rozehrávač z z Mistelbachu Daniel Szarowski, který v minulosti v nejvyšší soutěži oblékal dres Brna. „Přišel na pozici jedna, tedy rozehrávače. Je našim jediným novým hráčem. Jinak zůstáváme kompletní. Mám radost, že kluci na nás ani po roce nezanevřeli, že to mají rádi,“ pochvaluje si Jaroslav Kotala, který ještě jedná o příchodu vyšší křídla a pivota.

Kromě stability kádru Kotalu těší také finanční podpora partnerů. „Situace nás v tomhle ohledu neovlivnila, partneři dodrželi, co bylo sjednáno. Znovu se můžeme spolehnout na dotace z města, kraje, MŠMT, díky patří také Národní sportovní agentuře.“

Zlínští basketbalisté do nadcházejícího ročníku I. Ligy vstoupí už příští středu zápasem na palubovce Basketu Brno. Ve skupině východ je od loňského ročníku čeká jedna změna, na místo Jindřichova Hradce budou čelit Svitavám. „Kvůli finanční situaci ukončily činnost v nejvyšší soutěži, licenci po nich převzal právě Jindřichův Hradec, který měl obrovskou kvalitu. Byli jsme rádi, že jsme ho měli ve skupině. Svitavy každopádně budou přínosem. Čím více kvalitních zápasů odehrajeme, tím lépe pro diváka,“ věří Kotala.

Kvalitní a radostnou podívanou českému basketbalu bezesporu v poslední době nabídl národní tým, který se na začátku července probojoval na olympijské hry to Tokia, což si pochopitelně nenechal ujít ani Jaroslav Kotala. „Už postup z kvalifikace byl velkým překvapením,“ má jasno.

„Občas se stává, že v jedné generaci se sejde taková generace jako hokejisté v Naganu nebo fotbalisté na ME ve fotbale v Portugalsku. Je to absolutně nadstandardní. Kluci hrají v nejvyšší soutěžích mimo republiku, jsou tahouni týmů. Když se to sejde, tak se může očekávat úspěch, tak jako na olympijských hrách. Věřím, že tahle parta něco ještě předvede, pro basketbal je to super reklama.“

Čeští basketbalisté se na olympijských hrách dostali do skupiny s Íránem, Francií a USA. Do další fáze turnaje nakonec z třetího místa nepostoupili. „Francouzi jsou pochopitelně skvělým týmem, bylo na čase, kdy se Amerika rozehraje. V prvním zápase jsme si měli pohlídat body, počítat s tím, že mohli postoupit ze třetího místa,“ poukazuje na dvě mužstva, která se nakonec dostala do čtvrtfinále turnaje.

Memoriál Karla Vilíma 2021:

NH Ostrava - BK IMMOunited Dukes 92:65

STRABAG Zlin - BK IMMOunited Dukes 66:72

BK IMMOunited Dukes - MBK Handlova 67:77

NH Ostrava - MBK Handlova 90:76

STRABAG Zlin - NH Ostrava 51:108

STRABAG Zlin - MBK Handlova 72:86