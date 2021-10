Čelí mladším, dravějším soupeřům. Oproti předchozím sezonám si navíc nemůžou vypomoci hráči z nejvyšší soutěže. Basketbalistům Zlína k tomu před sezonou nevyšel příchod tří hráčů. I to byly důsledky úvodních dvou proher v I. lize. Začínající sérii rychle zabrzdila páteční výhra na palubovce Opavy. „Pokud jsme ji chtěli zastavit, muselo to být právě v Opavě,“ má jasno šéf klubu a trenér mužstva v jedné osobě Jaroslav Kotala.

Jaroslav Kotala: „Na rozdíl od ostatních týmů jsme trochu starší, nastupují proti nám sedmnáctiletí či dvacetiletí kluci. Navíc jde na nás vidět, že jsme za dva roky neuskutečnili tolik tréninků." | Foto: DENÍK/archiv

Na třetí pokus jste vyhráli, Opavu porazili 80:75. Jaké to bylo utkání?

Proti Opavě to bylo těžké, od začátku jsme nedokázali odskočit. V první čtvrtině jsme hráli, jak jsme si představovali, skóre mohli navyšovat. Začali jsme se však trápit v útoku, obranných doskocích. Soupeře jsme vrátili do hry. Závěr poté byl hektický. Ukázali jsme však větší zkušenosti a zvládli to. Víme, jak další mužstva aktuálně hrají, jaké mají soupisky. Pokud jsme sérii dvou úvodních porážek chtěli zastavit, muselo to být v Opavě. Ačkoliv to nebylo ideální, tak jsem rád, že se to povedlo.