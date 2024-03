To o letošním neplatilo. Dlouho se pohybovali na konci tabulky, i přes závěrečná domácí vítězství s Ostravou a Benátkami nakonec obsadili jedenáctou pozici. Do předkola jim chyběla jedna příčka a jeden bod.

„Zda je to velké zklamání? Nechtěli jsme na tom být hůře než loni, v což jsme i věřili. Souhrou řady okolností i kvalit soupeřů jsme však tak dopadli. Chtěli jsme jít do play-off, o bod nám to uteklo,“ posteskl si Macek.

Fatra porazila i Ostravu. Sezona však pro ni končí

Jedním z hlavních problémů byla absence nového smečaře Apoštola Boyanova, jenž měl nahradit Lukáše Čeketu. .

„Měl být na postu hlavního smečaře. Od prosince nehrál, kvůli zranění chyběl dva a půl měsíce. V rozhodující části sezony jsme byli bez něj. Zároveň neříkám, že byl nepostradatelný,“ říká zkušený funkcionář.

Jak už jsme předeslali, za nevydařenou sezonou Fatry stojí více důvodů. Včetně špatných koncovek některých setů.

Fatra krizi odmítá: Rozhodují maličkosti, pořád máme rezervy, líčí kouč Sklenář

„Hned ve druhém domácím zápase proti Příbrami jsme za stavu 1:2 na sety vedli 23:19 a sadu i utkání prohráli. Přitom to byl pro nás zápas za tři body. Dobře rozehrané jsme to měli i doma proti Odolené Vodě, po špatně dohrané koncovce jsme znovu prohráli 1:3,“ zmínil Macek utkání, ve kterých šly vydolovat cenné body.

„Bylo to dané menší jistotou na útoku, ale i tím, že si nás soupeři načetli a ubránili. Dopouštěli jsme se však také individuálních chyb.“

Ať už tak, nebo tak, zlínští volejbalisté dohráli už po základní části. Cílem nového trenéra Zdeňka Sklenáře přitom bylo projít do čtvrtfinále a v něm se pokusí překvapit.

Nový trenér Fatry o odchodu Čekety i cílech: Chceme zaskočit jeden těžký mančaft

„S Přemou (Přemysl Obdržálek, bývalý trenér Fatry) jsme byli na stejné vlně chápání volejbalu. Zdeněk je mladý trenér s novými tendencemi. I směrem do statistik, skautingu nebo rozborů. Co se týče pracovitosti, určitě to nebyl ústup zpátky, bohužel se to nepromítlo do zápasu. Stojím si za tím, že šlo o individuální chyby než taktické nebo týmové,“ zopakoval Roman Macek, jenž se současným koučem bude spolupracovat i v dalších sezonách, Sklenář před rokem podepsal dlouhodobou smlouvu.

Trenérská židle je vyřešena. Budoucnost borců z palubovky se řeší.

„Po několika letech hodně hráčům končí smlouva, řádově jsme na pěti šesti. Samozřejmě mají osobní život, další studijní povinnosti. Je ještě však příliš brzy říkat, kdo zůstane, probíhají termíny schůzek. První uspokojivou zprávou je prodloužení Adama Kozaka,“ přiblížil šéf zlínského volejbalového klubu.