Včera však proti Francii dokázali, že volejbal umí. Hráči předvedli týmový výkon, líbila se mi obrana. V celém kontextu je tato výhra fantazie. Hodně důležitá byla totiž základní skupina. Kdybychom zvládli duel s Bulhary, tak bychom šli na jiné týmy, takhle jsme potkali nejtěžšího možného soupeře.

Ve chvíli, kdy se rozpodával a rozvášnil jeden z Francouzů na servisu, tak do hry přišel Adam Bartoš, což považuji za klíčové. Vystřídal Galabova, který měl problémy s přihrávkou. Adam v koncovce zpracoval tři těžké servisy, ve druhém setu navíc přidal body v útoku.

Jelikož se v posledních dnech do Ostravy víceméně přesunula česká agenda volejbalového svazu, tak už jsem byl přibližně na pátém zápase šampionátu. Vrátil jsem se v noci a teď tam zase jedu. Musím říct, že diváci skutečně ženou kluky dopředu, bez diskuze jsou skvělí. Prostředí dělá hodně. Není to tak, že by deptalo soupeře, ale jsou pomyslným dalším hráčem na place.

Po vítězství nad olympijskými vítězi z Francie teď Češi už můžou porazit všechny. Viděl jsem však včerejší zápas Slovinců proti Chorvatům a na rozdíl od Francouzů předvedli bezchybný volejbal, bylo to od nich velmi slušné. Nebude to nic jednoduché, možná i těžší zápas než s Francií.

Šéf zlínské volejbalové Fatry Roman Macek o postupu České volejbalové reprezentace do čtvrtfinále Mistrovství Evropy