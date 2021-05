Dvacetiletý rodák z Neubuze, jenž nyní hájí barvy brněnské Komety, se v Duna Areně představí hned na třech prsařských tratích.

„Je to moje první velké mistrovství, vrchol kariéry. Věděl jsem, co musím zaplavat, abych se kvalifikoval, což byl můj cíl. Jsem rád, že se mi to povedlo,“ raduje se Zábojník.

Talentovaný mladík doposud startoval jenom na mezinárodních závodech, světovém poháru nebo mezistátním utkání. Nyní se konečně dostal i mezi evropskou elitu. „Snažil jsem se kvalifikovat už na ty juniorské akce, ale většinou mi to utíkalo. Toto je největší akce, které se účastním,“ přiznává.

Premiéru na evropském šampionátu si chce hlavně užít. V silné konkurenci hodlá nasbírat cenné zkušenosti, ověřit si svoji výkonnost. A pokud to půjde, kvalifikovat se do semifinále nebo se co nejvíce přiblížit A limitu na olympijské hry, k čemu bude potřebovat vylepšený osobní rekord.

„Bylo by to hezké, ale vím, že to nebude nic jednoduchého. Až na místě uvidím, jak budu rychlý a jak na tom jsou ostatní plavci,“ říká.

Na evropském šampionátu se představí hned na třech prsařských tratích. Kromě padesátky a stovky absolvuje zlínský odchovanec také svoji oblíbenou dvoustovku, na které si věří nejvíc.

První start v Duna Areně, která před čtyřmi lety přivítala světový šampionát a loni na podzim světovou plaveckou ligu ISL, si připíše až příští pondělí. Hlavní závod přijde na řadu ve středu 19. května.

Zábojník se do Budapešti přesune v pátek, v dějišti šampionátu pak vydrží až do konce. Na život v „bublině“ už si zvykl. „V současné době to asi ani nijak nejde,“ ví dobře.

Už v rámci přípravy se pravidelně testuje, vyhýbá ostatním lidem. Jenom zavřený na hotelovém pokoji být ale nemusí. Dvacetiletý plavec volný čas v Budapešti vyplní hlavně učením. „Studuji na Masarykově univerzitě informatiku. Není jednoduché skloubit školu se sportem, takže i v Maďarsku se budu věnovat studiu,“ tvrdí.

Pokud se bude potřebovat odreagovat, zapne oblíbený PlayStation. V hlavě ale bude mít hlavně závody.

Na šampionát se tvrdě připravoval. I v době pandemie koronaviru strávil v bazénu spoustu hodin.

„Když to loni v březnu vypuklo, byli jsme měsíc bez vody. Nemohli jsme vůbec trénovat, což bylo horší. Pak jsme ale dostali od vlády výjimku a měsíc byli v pražském Podolí,“ připomíná.

Kromě hlavního města se Zábojník připravoval také v Brně nebo v zahraničí. Čeští reprezentanti využili služeb různých sportovních center v Polsku, Turecku nebo na Slovensku. „V posledních měsících jsme jakožto profesionálové nijak omezení nebyli,“ říká.

Zábojník letos absolvoval i pár závodů. Na začátku března se představil ve francouzském Marseille, účast na mistrovství Evropy si zajistil až ve švédském Stockholmu, kde splnil kvalifikační limit.

Formu ladil i v Pardubicích, kde ve svých disciplínách vždy vystoupal na stupně vítězů. Naposledy závodil ve slovenském Šamoríně. „Po dlouhé pauze jsem se potřeboval rozzávodit, abych zjistil, jak na tom jsem a na čem ještě potřebuji zapracovat. Výsledky ani výkony nebyly špatné. Snad to ukáži i v Budapešti,“ přeje si.

Do Maďarska míří z České republiky pět plavkyň a jedenáct mužů pro bazénové plavání, kteří obsadí vedle individuálních závodů i obě polohové štafety na 4x 100 metrů. Dálkoví plavci se objeví na všech tratích na 5, 10 i 25 kilometrů a v týmovém závodě.

Mezi největší české naděje se řadí zejména sportovci s jistotou olympijského startu v Tokiu Simona Kubová, Barbora Seemanová, Kristýna Horská, Jan Micka a Jan Šefl.

Mistrovství Evropy se původně mělo konat už před rokem, ale kvůli pandemii bylo stejně jako většina dalších významných sportovních událostí odloženo na letošní rok.

V prvním týdnu jsou na programu soutěže v dálkovém a synchronizovaném plavání a skocích do vody, druhý týden kompletně patří bazénovým plavcům.