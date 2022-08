Titul získaly Švédky, třetí místo obsadily Norky.

Horčičková naši štafetu rozbíhala. ,,Před startem jsem byla trochu nervózní. To ale pro mě bylo dobré znamení, že jsem ideálně soustředěná. Měla jsem pocit, že vím, co mě v závodě čeká a co mám dělat,“ přiznala Vendula Horčičková.

Začátek závodu ale nebyl úplně podle představ luhačovické orientační běžkyně.

Na soupeřky se dotáhla

,,V průběhu prvního postupu jsem se nechala ovlivnit balíkem soupeřek, které šly víc zleva, kde byl zjevně průběžnější les a tím pádem i výrazně rychlejší. Měla jsem si však držet svůj směr, protože mě to stálo zhruba půl minuty. Ve štafetách naštěstí není moc času přemýšlet a na druhou kontrolu jsem šla s odhodláním plnit svůj plán. Druhou kontrolu jsem našla přesně, a když jsem vyběhla na paseku u K3 a viděla balík soupeřek před sebou, věděla jsem, že se na ně dotáhnu. To se mi také na K4 podařilo. A cestou na K5 jsem se díky vlastní dobré volbě bílým lesem zleva probojovala na čelní pozice,“ popsala vývoj na začátku závodu orientační běžkyně z Přerova v barvách Luhačovic.

Atletická vložka jí neseděla

Té pak nesedla atletická vložka od K7 přes divácký průběh až na K10. ,,V tomto úseku jsem si znovu ověřila, že jsem hlavně terénní běžec. Navíc mi po počáteční stíhací jízdě začaly trochu ubývat síly. Ovšem čela jsem se dokázala udržet. Ale zvedla jsem se, až když jsem zase vběhla do terénu na K13. Cestou na K14 jsem probíhala kolem jiné kontroly, a když jsem viděla, že některé soupeřky razí a otáčejí se, říkala jsem si, že to bude o hodně kratší než moje varianta. Byla jsem však ráda, že já jsem si vzala tu nejdelší variantu na svém prvním úseku. Nechápu ale, že pořadatelé dopustili toto nefér farstování i na posledním úseku,“ divila se Horčičková.

Díra v plotě

K15 a K16 si pak pohlídala. ,,Pořád jsem byla ve skupině se Švédkou, proto jsem věděla, že je to dobré. Všechny nás ale zmátla díra v plotě za K16, která byla výrazně víc vpravo, než ukazovala mapa. V cíli jsem byla asi minutu za vedoucími orientačními běžkyněmi, což odpovídalo té závěrečné farstě,“ byla se svým výkonem ve štafetě spokojená Vendula Horčičková.