Celý zápas dotahovali manko protivníka, v závěrečné části ale dvoubrankovou ztrátu srovnali a proti Spartě dokonce bojovali o výhru.

Otrokovičtí Panteři. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

Nakonec ale otrokovičtí florbalisté na body nedosáhli, když ve 21. kole Superligy podlehli Pražanům 4:5. Strhující bitvu v čase 58:59 rozsekl zkušený reprezentační útočník Milan Garčar.

Moravanům k prodloužení vítězné série nestačily ani tři gólové přihrávky kanonýra Marka Zapletala. Panteři po čtyřech zápasech znovu vyšli bodově naprázdno. V tabulce však zůstali na osmém místě.

"Proti Spartě jsme sahali minimálně po bodu, bohužel nemáme žádný. Určitě byl velký aspekt to, že jsme v každé třetině dostali během prvních třech minut branku. V závěru jsme neproměnili hru v šesti a Sparta si odváží tři body," prohlásil domácí trenér Michal Kvapil.

Otrokovického kouče mrzela také nízká efektivita v zakončení a menší důraz. „Musíme víc chodit do osobních soubojů. Být tvrdší, důraznější, pozitivnější,“ říká Kvapil.

Pražané byli samozřejmě spokojení.

„V první třetině jsme mohli odskočit ještě do výraznějšího vedení, ale soupeře držel stejně jako ve zbytku zápasu skvělý Michajlovič. Ve třetí části jsme polevili a dovolili domácím vrátit se do utkání. V posledních minutách jsme se tlačili do útoku a chtěli rozhodnout, což se nám povedlo, proto si domů odvážíme důležité tři body,“ prohlásil kouč Sparty Radek Skalička.

Je pravda, že Panteři v nedělní bitvě nezvládli hlavně začátky třetin. Poprvé Moravané inkasovali po jednapadesáti sekundách hry, kdy gólmana Michajloviče překonal Marvánek.

Podruhé se Pražané trefili ve 23. minutě. Na 2:0 zvýšil Časar.

Panterům varování nestačilo a hned v úvodu závěrečné části inkasovali počtvrté. Na 4:2 upravil Ujhelyi, jemuž asistoval Křenek.

Otrokovičtí florbalisté se ovšem pokaždé dokázali do zápasu vrátit. Nejprve v polovině utkání snížil Sovják, ve 34. minutě korigoval nepříznivý výsledek Szweda a v čase 46:52 Gál zadělal na drama.

Vyrovnání pak zařídil Kittel, kterému asistoval Zapletal. Domácí zkušený útočník se podílel hned na třech ze čtyř otrokovických branek.

Ani Zapletalovy přesné přihrávky ale Panterům k bodům nestačily. V dramatickém závěru rozsekl napínavou partii hostující Garčar. Domácí tým už nedokázal reagovat.

Panteři i přes těsnou prohru 4:5 zůstali v superligové tabulce osmí. Nedělní zaváhání mohou před vlastním publikem odčinit zase za týden, kdy hostí v důležitém střetnutí Královské Vinohrady.

HU-FA Panthers Otrokovice – Sparta Praha 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 29. Sovják (Zapletal), 34. Szweda (Pešat), 47. Gál (Pešat), 52. Kittel (Zapletal) – 1. Marvánek (Zouzal), 23. Časar (Burian), 30. Svatoš (Garčar), 43. Ujhelyi (Křenek), 59. Garčar (Ujhelyi). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 304. Střely na branku: 19:23.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Rožnovják, Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Sovják, Jurčík, Zapletal – Szweda, Gál, Haša – Pešat, Kittel, Volek – Vykopal, Petřík.

Sparta Praha: Mart. Beneš (Eckhardt) – Ježek, Bartoš, Garčar, Marvánek, Zeman, Křenek, Kalaš – Ujhelyi, Zouzal, Košir – Bína, Svatoš, Burian – Kareš, Krejča, Časar – Pruner.

Další výsledky 21. kola: Královské Vinohrady – Mladá Boleslav 1:9, Chodov – Brno 10:7, Ostrava – Pardubice 3:2, Vítkovice – Znojmo 10:5, Střešovice – Bohemians 9:6.

Tabulka po 21. kole:

1. Mladá Boleslav 21 16 2 0 3 167:82 52

2. Sparta 21 17 0 1 3 122:81 52

3. Vítkovice 21 15 1 2 3 151:86 49

4. Chodov 21 16 0 1 4 158:94 49

5. Střešovice 21 9 2 2 8 119:109 33

6. Liberec 20 9 2 1 8 118:121 32

7. Bohemians 21 8 0 4 9 121:117 28

8. Otrokovice 21 7 2 2 10 96:93 27

9. Ostrava 21 7 2 1 11 108:110 26

10. Královské Vinohrady 21 6 2 1 12 91:137 23

11. Pardubice 21 4 3 1 13 98:151 19

12. Bulldogs Brno 21 6 0 1 14 75:144 19

13. Česká Lípa 20 4 2 2 12 107:134 18

14. Znojmo 21 2 2 1 16 96:168 11