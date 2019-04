Co rozhodlo o vašem vyřazení ve čtvrtfinále proti Písku?

Samozřejmě jsme měli trochu jiné ambice. Chtěli jsme postoupit. Bohužel jsme měli zraněného Petra Dokoupila, který by nám svými body dost pomohl. Střelec nám chyběl.

Nejen Dokoupil. Doma jste hráli bez pendlujících hráčů z Brna…

Jsou pro nás klíčoví. Věděli jsme, že budeme bez nich, bylo to padesát na padesát. Zápasy nám musely sednout, abychom je uhráli. Soupeř byl ve své sestavě nad naše síly. Musíme to sportovně uznat. S pendlujícími hráči bychom domácí zápasy určitě zvládli mnohem lépe, řekl bych i vítězně.

Jenže i s nimi v sestavě jste prohráli utkání v Písku po prodloužení. Co rozhodlo?

I trenér soupeře tvrdil, že to byl z jejich strany nejlepší zápas sezony. Z naší strany určitě, to byla paráda. Vládla parádní atmosféra. Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Soupeři se sluší pogratulovat, protože se ve své sršní aréně popral s pendlujícími hráči z Brna, kteří mají na první ligu velmi vysokou úroveň. Díky zranění a vyfaulování dvou klíčových hráčů nás však přehráli. Písek zaslouženě postoupil.

Přestože základní i nadstavbovou část jste zvládli, sezona se hodnotí podle play-off. Považujete ji tedy za neúspěšnou?

Sezona se sice hodnotí podle play-off, ale já bych ji považoval za úspěšnou. Když se podíváme na první ligu, letos je naším cílem doma hrát pohledný, agresivní a rychlý basketbal. Bavit lidi o nedělních utkáních a přilákat do hlediště co nejvíc dětí z přípravky a nejmladších týmů. To se podařilo. Ambice klubu postoupit do nejvyšší soutěže jsou, máme je v hlavách.

Proč se tedy postoupit dlouhodobě nedaří?

Jindřichův Hradec letos jednoznačně ukázal, co znamená chtít postoupit do první ligy. Co všechno se pro to musí udělat. V našem případě zázemí a sportovní možnosti jsou, ale je to o penězích. A ty nejsou. Odehráli jsme velmi dobré utkání, dokázali jsme lidi bavit a halu v rámci možností první ligy kolikrát i poměrně slušně naplnit. Z toho mám radost. Bohužel, play-off nám nevyšlo. Nedá se nic dělat. Sezonu ale nehodnotím, že by byla neúspěšná. Už se budeme připravovat na novou.

Budete dál spoléhat na pendlující hráče, které nemáte vždy k dispozici, nebo chcete tým skládat z vlastních hráčů?

Chceme basketem bavit. Ve Zlíně má basketbal sedmdesátiletou tradici, takže chceme lidem nabídnout další alternativu vůči ostatním sportům a aby se jim basket líbil. Pendlující hráči jsou pro nás obrovským přínosem, kvalitou vynikající hráči i morálně skvělí kluci. My budeme o těchto možnostech jednat, ač si uvědomujeme, a není to poprvé, že nám v rozhodujících utkáních tito hráči mohou chybět. Kvůli tomu mohou být výsledky sezony nějak zkreslené. Je to otázka peněz a zároveň je třeba sehnat i hráče. Mám na soupisce zhruba dvacet hráčů na příští rok. Jenže nám chybí rozehrávač. Budeme se jej snažit sehnat, jenže lidově řečeno na trhu není. O spolupráci s Brnem budeme uvažovat, zkusíme si nastavit nová pravidla. V příští sezoně bychom se chtěli víc soustředit, aby kostra týmu byla co nejvíc ve Zlíně. Aby případný příjezd hráčů z Brna byl třešničkou na dortu a svým umem mohli bavit lidi a případně nám dělat rozdílové zápasy, ale zároveň se nemuseli na ně spoléhat. Na tom chceme zapracovat.

Kromě rozehrávače chcete posílit ještě další posty?

Se všemi klíčovými hráči na soupisce, nepočítám hráče z Brna, jsme na příští sezonu domluvení. V tuto chvíli budeme hledat rozehrávače a v lepším případě ještě jedno křídlo a hráče pod koš. Tedy zhruba tři hráče. Máme navíc k dispozici dva až tři talentované juniory, kteří se letos pravidelně zapojovali do soutěže. I v tom budeme pokračovat.