Někteří zlínští cyklisté stihli trénovat také v zahraničí.

,,Jiří Hradil, David Chovanec a Ladislav Pelc byli v lednu na zimních soustředěních na Mallorce,“ prozradil ještě Hradil.

Nejúspěšnější regionální amatérský cyklistický klub ve Zlínském kraji jde do nové sezony pouze s mírnými změnami.

,,Bohužel Jiří Slavík je přes léto hodně pracovně vytížený. Proto se letos do Slezského poháru nepřihlásil. Do týmu se ale po mnoha letech vrátil Jiří Kozubík,“ upozornil Michal Hradil.

Zlínští cyklisté se podobně, jako v předcházejících devíti sezonách i v letošním roce soustředí hlavně na starty ve Slezském poháru. Uspět chtějí i v silničním mistrovství republiky amatérů, které se uskuteční v polovině července v jižních Čechách v okolí Vimperku.

Reprezentanti FORCE KCK Cykloteamu Zlín mají i v sezoně 2022 velké ambice. Největšími oporami by měli být Ivo Odvárka, Josef Slezák, Tomáš Galuška a Roman Kozubík.

,,V loňském roce jsme ve Slezském poháru po mnoha letech nedokázali zvítězit v soutěži družstev. Tuto soutěž jsme vyhráli už sedmkrát, a to v roce 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. V sezonách 2015 a 2021 jsme skončili na stříbrné pozici. Proto bychom letos chtěli v týmové soutěži opět vybojovat první příčku. Na první místa zaútočíme i v celkovém hodnocení některých kategorií jednotlivců. Jinak si však závody hlavně užíváme a bavíme se při nich. Takže budeme spokojení, když ze závodění a dění kolem nich budeme mít radost,“ tvrdí Hradil.

Cyklistům Zlína se už v úvodních závodech dařilo. Slezský pohár začal dvěma silničními podniky. Zlínští cyklisté v nich vybojovali 5 medailových pozic.

V závodu O pohár starosty Orlové skončil Michal Hradil jedenáctý a Jiří Hradil patnáctý (oba kategorie mužů do 39 let). V Krnovském silničním kritériu vybojoval v mužské kategorii do 39 let Michal Hradil bronzovou příčku. V kategorii mužů do 49 let dojel Roman Kozubík na stříbrné pozici, Kamil Hastík mezi nimi skončil sedmý. Mezi muži do 59 let zvítězil Tomáš Galuška, Ivo Odvárka mezi nimi

bral třetí místo. V mužské kategorii do 69 let Josef Slezák obsadil čtvrté místo a Ladislav Pelc skončil šestý. Zviditelnil se také Zdeněk Orner (FORCE KCK Cykloteam Zlín B). Ten vyhrál mužskou kategorii nad 65 let.

O víkendu Slezské pohár pokračuje dvěma časovkami. V sobotu 21. května se koná na Frýdeckomístecku Velká cena Žabně a v neděli 22. května se uskuteční Bohumínská časovka.

REPREZENTANTI FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN ,,A“ VE SLEZSKÉM POHÁRU 2022:

Kategorie A (do 29 let): David Chovanec.

Kategorie B (do 39 let): Jiří Hradil, Michal Hradil.

Kategorie C (do 49 let): Kamil Hastík, Roman Kozubík.

Kategorie D (do 59 let): Tomáš Galuška, Ivo Odvárka.

Kategorie E (do 65 let): Josef Slezák, Ladislav Pelc.