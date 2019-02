Zlín – Pouze s tituly a medailovými umístěními se vrátila z 21. Mistrovství severní Moravy v silovém trojboji mužů a žen pořádaného v Krnově výprava Olympie Zlín vedená trenéry Krčkovými.

Silový trojboj Olympie Zlín. Na snímku Tomáš Pavliš | Foto: archiv klubu Olympie Zlín

Prvenství ve svých kategoriích vybojovali Eva Bánovská (kat. do 57 kg, výkon v trojboji 245 kg), Martin Škorvánek (muži do 120 kg, 662 kg) a Adam Portéš (dorost do 93 kg, 540 kg).

O bohatou sbírku stříbrných medailí se postarali Petr Zámečník (muži do 83 kg, 575 kg), Jakub Minařík (junioři do 93 kg, 505 kg) a Petr Svoboda (dorost do 93 kg, 505 kg).

„Všichni naši borci si svými výkony navíc zajistili postup na mistrovství Moravy, které se za měsíc opět koná v Krnově. Zde budou startovat i další naši závodníci s mistrovskými třídami, přičemž opět budeme patřit mezi favority," věří zlínský hlavní trenér Stanislav Krček.