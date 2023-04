To byla jízda! Na otevřeném mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů, mladších juniorů a masters v benchpressu dali o sobě pořádně vědět siláci Olympie Zlín.

siláci Olympie Zlín | Foto: se svolením Stanislava Krčka

Reprezentanti jednoho z nejúspěšnějších klubů v Česku si z Českých Budějovic přivezli celkem 7 medailí.

Zlato vybojoval v kategorii mužů do 83 kg Robert Rajzl, který nazvedal 210 kg. První místo získal v kategorii mužů M2 do 105 kg Radek Wasserbauer (výkon 192,5 kg). Ze zisku první příčky se radoval v mužské kategorii M3 do 120 kg také Zoltán Kanát. Ten zaznamenal výkon 231 kg. Stříbro brali Michal Krček (mužská kategorie M1 do 105 kg (výkon 190 kg) a David Pimek (kategorie junior do 120 kg, výkon 152,5 kg). Bronzové medaile získali David Wasserbauer v kategorii mladších juniorů do 83 kg (výkon 107,5 kg) a nestárnoucí Alexander Kolář (kategorie muži M4 do 105 kg (výkon 105 kg).

,,V Českých Budějovicích startovalo 150 závodníků. Proto mě těší, že jsme se takové konkurenci neztratili. Výborný výkon podala naše stálice Zoltán Kanát, skvělí byli také Radek Wasserbauer, Robert Rajzl a nestárnoucí osmdesátník Alexander Kolář. Po zranění se dařilo také Michalovi Krčkovi,“ chválil svoje svěřence šéftrenér Olympie Zlín Stanislav Krček.