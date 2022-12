Prezence začíná v 10 hodin. Startovné je pouze symbolické 50 Kč.

Trasa vede po pevné trati panelovkou kolem prusinovického kravína.

Vypsány jsou tři kategorie: Muži do 50 let, muži nad 50 let a jedna společná kategorie žen.

„Závod bude doprovázet uvolněná pohodová silvestrovská atmosféra. Pořadatelé připravili také malé občerstvení. Mimo jiné i silvestrovské drinky a domácí koláčky,“ láká všechny zájemce do Prusinovic Koplík.

V loňském roce premiérový 1. ročník Silvestrovského běhu v Rohálově vyhrál Jakub Janda. Reprezentant domácího klubu Bike Team Rohálov v něm dosáhl času 15:23. Mezi ženami doběhla na první příčce Martina Novotná (Vesani.cz). Vytrvalkyně z Brusného se blýskla časem 18:25.