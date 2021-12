Další informace jsou na webu www.behyzlin.cz.

Startovné při online registraci je do 30. Prosince 150 Kč. Při platbě na místě v den závodu 250 Kč. Mládež do 18 let zaplatí do 30. prosince 50 Kč, v den závodu 100 Kč. V jeho ceně je mimo jiné teplý ionťák, čaj a polévka po závodu.

V loňském roce se zlínský Silvestrovský běh kvůli koronaviru neuskutečnil. Posledním mužským vítězem je Tomáš Navrátil z AK Kroměříž. Ten v roce 2019 vybojoval první příčku za čas 31:59. Navrátil vyhrál posledních pět ročníků tohoto závodu. Mezi ženami před dvěma lety dominovala reprezentantka pořádajícího klubu Titan Trilife Zlín Tereza Svobodová, jež se prezentovala časem 38:23.