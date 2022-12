Další informace jsou na webu www.behyzlin.cz.

Vánoční nohejbalový turnaj v Otrokovicích si zahraje 15 trojic

Startovné při online registraci je do pátku 30. prosince 150 Kč. Při platbě na místě v den závodu 250 Kč. Mládež do 18 let zaplatí do 30. prosince 50 Kč, v den závodu 100 Kč. V jeho ceně je mimo jiné teplý ionťák, čaj a polévka po závodu. Děti startovné neplatí.

Prvenství ve zlínském Silvestrovském běhu obhajuje Matěj Hřebačka. Reprezentant AK Hodonín v něm 31. prosince 2021 zaběhl čas 31:40. Mezi ženami se v loňském roce z prvenství radovala díky času 41:01domácí Ironmanka Helena Kotopulu.

Na pětikilometrové trati dominovali mezi muži Pavel Hradil (Titan Trilife Zlín, 15:33), mezi ženami Monika Železníková z Babic. Ta se blýskla časem 20:26.