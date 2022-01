HŘEBAČKA SI ZLÍN VYBRAL JAKO NÁHRADU ZA ZRUŠENÝ ZÁVOD V SENICI

Matěj Hřebačka se objevil ve Zlíně náhodou. A moc se mu tam líbilo. Vyhovovala mu tamní trať, konkurence i počasí. Za organizaci chválil a děkoval také pořadatelům.

,,Protože zrušili Silvestrovský běh ve slovenské Senici, tak jsem si jako náhradu vybral podobný závod ve Zlíně,“ vysvětloval atlet z Hodonína svoji účast na startu.

Závod běžel v rámci tréninku. ,,Žádnou taktiku jsem neměl připravenou. Byl jsem ale rád, že na začátku můžu běžet s triatlonistou Pavlem Hradilem. V okolí Vršavy a Kostelce jsem však chtěl zaběhnout co nejlepší čas. To se mi podařilo,“ potěšilo Hřebačku.

Po startu zvolil ostřejší tempo. ,,S přibývajícími kilometry jsem ale trochu zvolnil a až do cíle jsem držel rovnoměrné tempo,“ prozradil Matěj Hřebačka, kterého na trati nepotkala žádné krize.

PRO BENÍČKA TO BYL SKVĚLÝ TRÉNINK TEMPOVÉHO BĚHU

Nejúspěšnější vytrvalec ze zlínského regionu v hlavním závodu Matěj Beníček na Silvestrovský běh formu nevylaďoval. V zimě se připravuje na dubnový Bratislavský maraton.

,,V současném období jsem v objemovém tréninku,“ hlásí Beníček.

Proto mu to neběželo, jak si představoval.

,,Přesto jsem rád, že se mi v okolí Vršavy dařilo, kde to pro mě byl skvělý trénink tempového běhu,“ pochvaloval si.

Druhý běžec ve zlínském Silvestrovském běhu také popsal klíčové momenty.

,,Po startu se od ostatních odpoutala dvojice Pavel Hradil s účastníkem mistrovství Evropy juniorů v běhu na 5 kilometrů Matějem Hřebačkou. Hradil ale běžel pětikilometrový závod. V tom desetikilometrovém byl Hřebačka suverénní. Navíc si pro zlatou pozici doběhl ve skvělém čase. Já jsem zvolil rovnoměrné tempo a pobyt na druhém místě jsem si pohlídal,“ uvedl Matěj Beníček.

Malenovický vytrvalec ale v poslední den loňského roku ještě neměl sportování dost.

,,Protože bylo teplo, tak jsem si byl odpoledne protočit nohy na kole,“ svěřil se sedmadvacetiletý Beníček.

DO PRVNÍ DESÍTKY VÝSLEDKOVÉ LISTINY SE VEŠLI NAPŘÍKLAD SVATOPLUK JANEČKA A PETR VABROUŠEK

V první desítce výsledkové listiny se zviditelnili další známí atleti ze Zlínského kraje. Jiří Červenka (SP Malenovice, 35:47) doběhl šestý, Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 35:56) sedmý, Svatopluk Janečka ze Zlína (TJ SKI Turist Velké Karlovice, 36:05) osmý, Ironman Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín, 36:25) devátý a František Dosoudil z Hulína (Fénix sport, 36:50) desátý.

HELENU KOTOPULU ZÁVOD BOLEL UŽ PŘI ROZKLUSU

Na loučení se sportovním rokem 2021 bude ráda vzpomínat Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín), jež závod žen vyhrála díky času 41:01. Druhé místo vybojovala se ztrátou 1 minut a 37 sekund Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín), pomyslný bronz si pověsila na krk Gabriela Dunajská (ELJAM RUN, 43:40). Martina Doleželová (supp-store.cz, 46:08) skončila čtvrtá, pátá byla Vanda Dospíšilová (Nabombíme to, 48:02).

,,Jsem ráda, že jsem nezklamala svoje fanoušky. Nicméně zlínský Silvestrovský běh mě bolel už při rozklusu. Protože se zatím nevěnuji rychlostním tréninkům, tak mi po Štěpánském běhu nestihla zregenerovat lýtka. Náročné to bylo i v samotném závodě i po doběhu do cíle, kde jsem chodila, jak kačena a po patách,“ přiznala Helena Kotopulu s úsměvem.

První místo mezi ženami však měla pod kontrolou.

,,Trochu jsem se ale obávala, že mi lýtka ve druhém okruhu selžou. Naštěstí se to dalo vydržet. A to i proto, že jsem se na obrátkové trati potkávala s mými syny Mikisem a Nikosem, kteří mi dělají radost, jak jim to ve vánočním období dobře běhá,“ usmívala se nakonec Kotopulu po vyhlašování výsledků.

Ta se hned po závodě tradičně vydala vyplavat do zlínských lázní. Tam regenerovala i ve vířivce. Večer v úzkém rodinném kruhu oslavila příchod Nového roku a 1. ledna dopoledne už zase sportovala.

,,Se starším synem Mikisem jsme se zúčastnili cyklistické Novoroční jízdy Zlínem,“ prozradila ještě Helena Kotopulu.

PĚTIKILOMETROVÝ ZÁVOD VYHRÁLI PAVEL HRADIL A MONIKA ŽELEZNÍKOVÁ

Ve Zlíně uspořádali také pětikilometrový závod. V tom mužském zvítězil v čase 15:33 Pavel Hradil z pořádajícího zlínského Titan Trilife Teamu. Mezi ženami vybojovala zlatou pozici Monika Železníková. Mladá atletka z Babic na Uherskohradišťsku se blýskla časem 20:26.

VE ZLÍNĚ SI ZAZÁVODILO 156 VYTRVALCŮ

V 10. ročníku Silvestrovského běhu ve Zlíně zařazeného do seriálu Běhy Zlín, se na start hlavního desetikilometrového závodu postavilo 87 mužů a 21 žen. Na 5 kilometrové trati se představilo 25 mužů a 23 žen. Celkem si tak poslední den v roce 2021 v krajském městě zazávodilo 156 běžců a běžkyň.

Závod doprovázelo téměř jarní počasí. Teploměr ukazoval kolem 8°C.

Prvním závodem seriálu Běhy Zlín 2022 bude Běh Jižními Svahy, který se koná 12. února ve Zlíně. Veškeré informace kolem něho jsou na webu www.behyzlin.cz.

GALERIE VÍTĚZŮ SILVESTROVSKÉHO BĚHU VE ZLÍNĚ 2021:

Závod 10 kilometrů:

Muži do 39 let: Matěj Beníček (KESBUK) 33:25

Muži do 49 let: Jiří Světinský (AK HWK) 35:37

Muži do 59 let: František Dosoudil (Fénix sport) 36:50

Muži nad 60 let: Ivo Jurygáček (Malenovické podhradí) 49:26

Junioři: Matěj Hřebačka (AK Hodonín) 31:40

Ženy do 39 let: Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín) 42:38

Ženy do 49 let: Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 41:01

Ženy nad 50 let: Marie Tomanová (X – trail Orlová) 53:26

Juniorky: Julie Kvasničková (Atletika Holešov) 48:08

Závod 5 kilometrů:

Muži do 39 let: Pavel Hradil (Titan Trilife Zlín) 15:33

Muži do 49 let: Jiří Kvasnička (Stolní tenis Bystřice pod Hostýnem) 24:57

Muži nad 60 let: Vladislav Knebl (TOMA Otrokovice) 39:12

Junioři: Mikis Kotopulos (Titan Trilife Zlín) 17:49

Ženy do 39 let: Zuzana Koudelková (Český běžecký klub) 21:40

Ženy do 49 let: Gabriela Bajteková (Zbyňovar) 25:09

Juniorky: Monika Železníková (Babice) 20:26