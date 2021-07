„Těšily jsme se, že předvedeme světu, jak se ve Zlíně hraje, ale bohužel nám uspořádání turnaje nepřálo. S Beou jsme na hřišti jako jedna. A když jsem neměla na hřišti někoho, kdo mi rozumí bez jakékoli komunikace, bylo to značně složitější,“ posteskla si členka vítězného týmu Barbora Milinková, se kterou souhlasila také mladší kolegyně.

„Bylo to jako by vám urvali pravou ruku. Velmi mě to mrzelo, a to hlavně proto, že jsme spolu celkem dlouho intenzivně trénovaly a myslím si, že kdybychom hrály spolu, hra týmu by nabrala určitě ještě jiný spád,“ věří Beáta Dittrichová.

Nadějné české ragbistky se však během finálového střetnutí proti sobě příliš nesetkaly, čemuž se také podvědomě snažily trochu vyhnout. K hecování ani provokování navíc nedošlo. „Soupeřův tým byl starší a zkušenější, takže nás celkem rozmetly. S Bárou jsme tam neměly moc společných soubojů,“ vrací se Dittrichová k neúspěšnému střetnutí svého celku.

Členky zlínského týmu si působení v národním mužstvu užily. Zkušenější Milinková přitom premiéru absolvovala už před třemi lety rovněž na turnaji olympijských nadějí, který se tehdy konal v Maďarsku. Tentokrát však byla mírně rozmrzelá z organizace.

„Očekávala jsem od turnaje maličko víc. Například mezinárodní rozhodčí, kteří by se mnou komunikovali anglicky. Nebo lépe upravené hřiště. Ale jsem vděčná za vše, co jsme měly,“ nechtěla se Milinková nechat rozhodit těmito záležitostmi. „Čekala jsem, že turnaj bude lépe organizovaný,“ přitakala mladší kolegyně.

Zážitek z polské Lodže pro obě mladé ragbistky byl ohromující. „Mimo hřiště jsme tančily, zpívaly, smály se. I na hřišti vše zůstalo zábavné,“ pochvaluje si Milinková, která v českém výběru U16 2005 dokonce působila jako kapitánka. „Atmosféra byla velmi dobrá, taková přátelská, holky sice umí udělat srandu, ale věděly, kdy je dobré přestat, takže to bylo takové dobře vyvážené,“ ocenila Dittrichová.