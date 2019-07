„Kdyby mi někdo před turnajem řekl jestli chceme páté místo, tak to okamžitě bez mrknutí oka beru. Nakonec ale chyběl jen krůček od toho, abychom bojovali o medaile. Je mi trochu líto, že pouze jediná prohra za celý turnaj nás posunula "až" na páté místo,“ mrzí ještě nyní reprezentačního trenéra Milana Chovančíka.

Úspěch se ale nerodil snadno. Už samotný reprezentační výběr se stanovil na poslední chvíli, neboť se čekalo, jestli se zranění ruky útočníka Pavla Loskota, z aktuálně nejlepšího výběru z SC Svitávky 1, stihne doléčit. Nakonec po dohodě s šéfem sálové cyklistiky Pavlem Petrovským byla dána příležitost zlínským borcům.

„Kluci odehráli výborný turnaj. Mirek Gottfried dokázal, že patří k rychlým a tvrdým útočníkům a Ludvík Písek k těm nejlepším světovým brankářům. Určitě jsme zanechali na turnaji velmi dobrou stopu. Po ukončení jsme obdrželi řadu pochval jak z řad diváků, tak i konkurujících týmů a reprezentačních trenérů. Češi se prostě nezapřou a naši borci jsou toho příkladem,“ nešetřil chválou ani kouč národního týmu.

„Ne strojová hra, ale myšlenka, nápaditost, změna tempa hry, výborně ovládnutá technika. To vše jsou naše přednosti, kterých si všímá celý svět sálové cyklistiky. Ještě nám sice schází krok k tomu, abychom se dotáhli na vítěze turnaje Rakouska nebo na německý tým bratrů Mlady, který skončil druhý. To musím férově konstatovat, že tyhle dva týmy mají aktuálně výrazný odstup od celého zbytku světa, což dokazují již několik let za sebou. Přesto nic netrvá věčně a věřím, že v brzkých letech se podaří České republice dosáhnout medailového úspěchu a připomenout tak éru bratří Pospíšilů,“ dodal Chovančík.