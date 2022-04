Zlínská metropole opět potvrdila jak má rádo a rozumí házené. Na středeční úvodní duel kvalifikace o postup na MS 2023 v Polsku a Švédsku dorazily na dva tisíce fandů nejen z Baťova města, ale celé Moravy a Slezska.

I díky skvělým fanouškům dokázala české házenkářská reprezentace ve Zlíně mohutným finišem smazat ztrátu se Severní Makedonií a do nedělní odvety o postup na MS si odvézt remízu 24:24- | Foto: ČSH/Ivo Dudek

FOTO: Trápící se házenkáři vydřeli ve Zlíně cennou remízu. Šance na MS žije!

A právě jejich podpora nemalým dílem pomohla k smazání náskoku Severní Makedonie a slibného remízového stavu do nedělní odvety ve Skopje. „Obrovské absolutorium zaslouží fanoušci - hnali nás, i když to nešlo. Je to je i jejich úspěch,“ vzkázal s velkou pokorou brankář národního týmu Tomáš Mrkva.