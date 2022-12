Skvělý čas 2:04.57 v rozplavbách mu ale k postupu do osmičlenného finále nestačil.

K obrovskému úspěchu a postupu do bojů o medaile zlínskému odchovanci scházely pouhé dvě desetiny sekundy!

„Z času mám samozřejmě radost, ovšem po roce jsem opět skončil devátý a zase velmi těsně,“ povzdechl si Zábojník.

Dvaadvacetiletý reprezentant ale ani tak smutnit nemusí, protože se mu podařilo o jednu desetinu posunout vlastní český rekord na 2:04.57 minuty.

„Úplně jsem nevěděl co od dvoustovky čekat, protože jsem celou sezonu žádnou nezaplaval v úplně oslnivé formě. Ráno před závodem jsem se ale cítil dobře, tak jsem věřil, že to bude z mé strany rychlé. Jsem rád, že se to splnilo. Z překonání českého rekordu mám radost,“ přiznává.

Slušný začátek. Plavec Zábojník na úvod MS skončil na sto metrů prsa čtrnáctý

Rodák z Neubuzi ke čtrnáctému místu místu ze stovky tak přidal na své oblíbené trati doposud nejlepší umístění českého plavce na letošním šampionátu.

„Těší mě to, ale zároveň věřím, že se nám podaří vybojovat nějaké finálové umístění,“ uvedl.

Nyní bude odpočívat, protože už v sobotu absolvuje závod na padesát metrů prsa a v neděli jej čeká štafeta na čtyřikrát sto metrů polohovým způsobem.

„Dneska se pořádně vyspím a zbytek sil dám nejen do doplňkově padesátky, ale hlavně do štafety,“ plánuje.

V Melbourne se mu líbí. V Austrálii je plavání sportem číslo jedna, fanoušci si světový šampionát užívají. „Bazén je super, podmínky jak pro závod, tak i pro rozplavání jsou taky skvělé. Atmosféra byla odpoledne super. Určitě je znát, že v Austrálii plaváním žijí,“ pochvaluje si Zábojník.

Pětimiliónové město si stihl projít během prvního týdne pobytu, který měli čeští reprezentanti na aklimatizaci. Jinak moc volného času nemá.